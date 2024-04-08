Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля в преддверии праздника Рамазан хайит подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления.

Документом помилованы 426 человек, из них 135 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 200 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 26 человек наказание заменено более мягким.

Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 65 лиц.

Среди помилованных — 11 граждан иностранных государств, 50 женщин, 13 мужчин старше 60 лет, 157 лиц в возрасте до 30 лет (из них 3 несовершеннолетних), а также 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

Президент дал поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.