Российская компания «Стройпроект» построит в Ташкенте бизнес-центр за 10 млн долларов, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

По данным ТПП, в октябре 2021 года в ходе визита деловых круговых России под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в страну было выдвинуто предложение по строительству бизнес-центра в столице.

Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнёрства за счёт средств инвестора. В здании на безвозмездной основе будут размещены Ташкентское городское управление Торгово-промышленной палаты и Ташкентский международный арбитражный центр (TIAC).

В пресс-службе ТПП Spot уточнили, что объект планируется возвести между Дворцом кино имени Алишера Навои («Панорама») и стадионом «Пахтакор» (на месте автостоянки). Инвестором выступит компания из Санкт-Петербурга ООО «Стройпроект».

Здание намечено построить с дополнительной двухэтажной подземной парковкой. Пользователи в сети выражали беспокойство касательно деревьев на территории объектов.

«В ходе строительства бизнес-центра ни одно дерево, находящееся на земельном участке и прилегающей к ней территории, не будет повреждено. Совместно с Министерством экологии будет проведена инвентаризация всех деревьев, каждое пронумеруют», — заверили в ТПП.

Как мы сообщали ранее, на месте Яшнабадского филиала «Узпромстройбанка» на улице Махтумкули в Ташкенте планируется построить 21-этажное здание с торгово-развлекательным центром на 40 млн долларов. Президент поручил руководителям других банков реализовать такие же проекты.