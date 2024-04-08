С начала паводкового сезона в Казахстане с затопленных территорий вывезли более 75 тысяч человек, в пунктах временного размещения находится более 7000 тысяч человек, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МЧС страны.

«В аварийно-спасательных работах задействовано 16375 человек, более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов», — рассказали в ведомстве. Спасатели откачали более 7 миллионов кубометров талой воды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал эти паводки крупнейшими за многие десятилетия. «Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — сказал он в обращении к народу.

Власти объявили режим ЧС в 10 регионах страны — Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, СКО и Улытауской областях. Для борьбы со стихией были мобилизованы силы МЧС, МВД и других силовых органов. Также создан Республиканский штаб во главе с премьер-министром.

Токаев сообщил, что спасательные работы на местах находятся на его личном контроле и пообещал, что государство компенсирует пострадавшим материальные потери. Для этого правительство разбронирует государственный материальный резерв.

«Ситуация тяжёлая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное — не допустить человеческих жертв», — добавил он.

На сегодня, по данным МЧС, подтопленными остаются более 3500 частных жилых домов и 421 придворовая территория в семи регионах.

Генпрокуратура Казахстана сообщила, что начала расследование и пытается установить причины затопления населённых пунктов, разрушения дорог, мостов и гидротехнических объектов. Прокуроры также изучают целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полноту планов по предотвращению паводков.