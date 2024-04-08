Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля посетил строящийся жилой массив «Янги Узбекистон» в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Строительные работы ведутся на площади 140 гектаров идёт. Проект предусматривает возведение в три этапа 105 многоэтажных домов на 3936 квартир. Дома будут с 9, 12 и 16 этажами, что «также является новинкой для Джизака».

Как сообщается, в рамках первого этапа построены 4 многоэтажных дома на 204 квартиры, центральная котельная, шоурум и внутренние дороги. Планируется строительство ещё 16 домов, школы, дошкольного образовательного учреждения, торгового центра. «Инно-технопарк парк» поможет в трудоустройстве населения, говорится в сообщении.

Второй этап запланирован на 2026 год, третий — на 2028 год. В дополнение к домам будут построены махаллинский центр, поликлиника, мечеть, гостиница, детские и спортивные площадки, парк «Новый Узбекистан». На территории массива планируется посадка деревьев и создание аллеи.

Президент дал указания по строительству дополнительных домов сверх плана на текущий год и обеспечению населения возможностью приобретения жилья по льготной ипотеке. Он подчеркнул важность ускорения строительства инфраструктуры, школ, детских садов, развития торговли и услуг, включая создание точек общественного питания вдоль дорог.

Всего в Джизакской области строятся три таких массива, в которых будет возведено 156 многоэтажных домов на 4700 квартир.

Строительство массивов «Новый Узбекистан» началось в соответствии с указом президента от 9 декабря 2021 года. В целом по стране ведутся работы в 53 массивах. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 409 многоэтажных домов на 14,4 тысячи квартир. В текущем году запланировано строительство 767 жилых домов на 31447 квартир.