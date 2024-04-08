Россия решила превратить второй по численности населения город Украины Харьков в непригодную для жизни «серую зону», пишет Economist (по подписке) со ссылкой на военные источники в Киеве.

Издание отмечает, что российская армия усилила бомбардировки Харькова в декабре — за прошедшие несколько месяцев по городу выпустили больше баллистических ракет, чем с начала полномасштабной войны. «Атаки беспилотников стали более частыми: они летают быстрее и выше, а их крылья покрыты углеродным покрытием, что затрудняет их сбивание», — говорится в статье.

С 27 марта Россия также начала атаковать Харьков управляемыми авиабомбами, пишет Economist, называя это «поворотным моментом» в войне. За пять дней до этого ракетная атака уничтожила почти всю энергетическую инфраструктуру города. За неделю обстрела Харькова управляемыми авиабомбами, ракетами и дронами погибли по меньшей мере 16 человек, более 50 пострадали, подсчитало издание.

«Многие проблемы города можно было бы решить, если бы Запад предоставил [Украине] мощные системы ПВО или самолёты F-16, которые могли бы оттеснить истребители, несущие новые бомбы», — отмечает Economist. По данным издания, Россия уничтожила некоторые из поставленных западными странами комплексов ПВО Patriot, которые Киев использовал для защиты таких городов, как Харьков.

«Точные намерения» России пока неясны, но есть «явные признаки» того, что она готовится к крупному летнему наступлению, пишет Economist. Источник, знакомый с данными украинской разведки, сообщил изданию, что Россия сейчас готовит около 120 тысяч военнослужащих в Восточной Сибири.

«Харьков — одно из нескольких возможных направлений будущего наступления. Это не самый вероятный вариант, но он уже активно муссируется в российских СМИ», — говорится в материале.

Военная операция по захвату Харькова была бы непростой задачей для России, считает Economist. В последний раз российская армия пыталась это сделать в 2022 году, когда город был защищён гораздо хуже, и «с треском провалилась». «Для взятия города потребуется прорвать украинскую оборону и окружить его, что России пока не удаётся; установить превосходство в воздухе, что не является само собой разумеющимся; и выиграть кровавую городскую кампанию», — пишет издание.