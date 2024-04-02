Политика

В «День без авто» журналист «Газеты.uz» прогулялся с главой Минцифры Шерзодом Шерматовым до места его работы. Министр рассказал, что ходил бы больше пешком, если бы было время, назвал Ташкент «прекрасным» городом, а проблемы связал с быстрыми темпами развития. Он призвал решать проблемы сообща.

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун провёл в Ташкенте переговоры с президентом и главой МВД Узбекистана. Обсуждались сотрудничество в сфере общественной безопасности, подготовка кадров и внедрение современных технологий, борьба с киберпреступностью и другие вопросы.

Антикоррупционное агентство объявило результаты Индекса открытости госорганов Узбекистана за 2023 год. Лучшие результаты — у Агентства статистики, АГМК, Комитета по развитию конкуренции, НГМК и хокимията Хорезмской области.

Экономика

Депутаты приняли закон об изменении статьи 227−1 Налогового кодекса, которую называли «расстрельной». Штраф по этой статье будет снижен со 100% чистой выручки за квартал до 2%. Сообщалось, что по этой статье было оштрафовано более 1500 предпринимателей и наложено штрафов на 700 млрд сумов.

Ещё одна официальная служба такси — Sixt Uzbekistan — начала работать в зале прилёта аэропорта Ташкента. Минимальная стоимость поездки составляет 60 тысяч сумов.

Агентство по управлению госактивами получило на свой баланс 2% акций в крупнейшей компании Узбекистана — Навоийском горно-металлургическом комбинате. В предыдущие годы сообщалось о планах частичной приватизации.

Общество

Сотрудники ГУВД Ташкента выявили группу лиц, которые звонили пожилым людям на домашний телефон и сообщали, что их близкий родственник попал в ДТП и нужно срочно отдать крупную сумму денег. Среди курьеров, которые приезжали за деньгами, оказались граждане Казахстана и Кыргызстана.

В Минтрансе Узбекистана рассматривают вопрос увеличения разницы в тарифе при наличной и безналичной оплате в общественном транспорте Ташкента. Стоимость проезда при оплате наличными могут повысить с 2000 до 3000 сумов, сохранив тариф в 1700 сумов при электронной оплате.

Культура

В Ташкенте с 26 апреля по 12 мая пройдёт VIII Международный фестиваль джаза. Для публики выступят исполнители из Германии, Израиля, Индонезии, Польши, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии.

Спорт

Футбольный клуб «Бунёдкор» договорился с футболистами Ривалдо и Денилсону о погашении задолженности. В команде заявили, что по новому соглашению существенно сократилась сумма долга. Она будет выплачена несколькими частями.

Мир

Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов. Тегеран пообещал «жёсткий ответ».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки к закону о некоммерческих организациях, которые позволяют объявлять их «иностранными представителями». Он заявил, что закон «пойдёт на пользу стране» и пообещал, что «никаких преследований» ННО не будет.

В Стамбуле при пожаре в ночном клубе, который располагался в подвале многоэтажного дома, погибли не менее 29 человек, ещё семеро пострадали. Узбекистанцев среди них нет. Пожар возник во время ремонта, причины выясняются.

Спасибо, что читаете нас!