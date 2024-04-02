С 1 апреля в зале прилёта международного аэропорта Ташкента начала работу ещё одна служба такси — Sixt Uzbekistan (компания Avtobus Rent), сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports. Компания была выбрана посредством онлайн-торгов.

Принцип работы службы такси такой же, как и у функционирующей второй год Taxi Airport Tashkent. Пассажиру нужно подойти к стойке в зале прилёта и назвать адрес. Менеджер посчитает километраж по тарифу и озвучит сумму. Пассажир может оплатить в наличной либо безналичной форме на стойке или непосредственно у машины.

Для работы в аэропорту компания представила несколько тарифов: «Стандарт», «Комфорт» и «Бизнес». Минимальная стоимость поездки — 60 тысяч сумов. В честь открытия стойки в аэропорту компания объявила двухнедельную акцию — до 15 апреля все прибывающие пассажиры могут воспользоваться тарифом «Комфорт» по ценам тарифа «Стандарт».

Автопарк службы состоит из автомобилей Chevrolet, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Golden Dragon и других. Пассажиры также могут запросить подачу минивэнов и микроавтобусов вместимостью от 6 до 19 мест.

Первая служба такси международного аэропорта — Taxi Airport Tashkent заработала с сентября 2022 года. Посадка осуществляется непосредственно у выхода из терминала прилёта (внутри ограды), а заказ производится в самом зале прилета.

В июле 2023 года Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей заявил, что единая служба такси нарушает требования законодательства в области конкуренции. От Uzbekistan Airports потребовали создать условия для подъезда всех такси к терминалу и пересмотра цен на стоянку. Uzbekistan Airports судилась с комитетом, но проиграла.

В августе того же года Uzbekistan Airports заявила о намерении привлечь ещё трёх операторов такси для аэропорта Ташкента — для общего зала и CIP-зала прилёта международного терминала, а также для местного терминала.