В результате пожара в 16-этажном доме в Стамбуле погибли не менее 29 человек, ещё семеро пострадали, сообщает агентство Anadolu.

Пожар возник около 13:00 по местному времени во время ремонтных работ в ночном клубе, который располагался в подвале дома в районе Гайреттепе. Причины возгорания выясняются.

На месте происшествия было направлено большое количество пожарных, медицинских и полицейских бригад. В тушении огня участвовала 31 пожарная машина, уточняет агентство.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что погибшие были рабочими, которые занимались ремонтом.

МВД Турции сообщило о начале расследования инцидента.