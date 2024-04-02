Восьмой международный джазовый фестиваль пройдёт в Ташкенте с 26 апреля по 12 мая, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Фестиваль организуется под эгидой представительства ЮНЕСКО при содействии посольств ряда стран. Узбекистан участвует в глобальном праздновании дня джаза с 2015 года.

«ЮНЕСКО верит в силу джаза в качестве инструмента содействия миру, диалогу и взаимопониманию, поэтому в ноябре 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила 30 апреля Международным днём джаза, чтобы подчеркнуть джаз и его дипломатическую роль в объединении людей во всех уголках планеты», — отметили в фонде.

По приглашению посольств на фестивале свои страны представят исполнители из Германии, Израиля, Индонезии, Польши, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии. Перед узбекистанцами выступят такие выдающиеся музыканты, как Грегори Портер (США), Кенни Гарретт (США), Игорь Бутман (Россия) и другие.

Узбекистан представит, как и в прошлом году, группа Jazzirama, которая выступит 27 апреля. 30 апреля состоится концертный марафон, в котором примут участие исполнители, представляющие разные поколения и течения отечественного джаза.

Концерты фестиваля пройдут под открытым небом на площадке за Дворцом международных форумов «Узбекистан». Вход свободный для всех желающих.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, которые объединят музыкантов Узбекистана и представителей зарубежных стран.