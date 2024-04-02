Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 апреля принял члена Государственного совета КНР, министра общественной безопасности Вана Сяохуна, находящегося с официальным визитом в стране.

Как сообщила пресс-служба президента, на встрече были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества и координации совместных усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.

Шавкат Мирзиёев отметил потенциал и возможности для плодотворного межведомственного взаимодействия в правоохранительной сфере.

В качестве приоритетных направлений названы обмен опытом и проведение совместных мероприятий по основным направлениям общественной безопасности, внедрение современных информационных технологий и инновационных методов работы, борьба с киберпреступностью, подготовка квалифицированных специалистов и другие.

Стороны также обсудили вопросы регионального взаимодействия.

Фото: Пресс-служба МВД Узбекистана.



В этот же день прошли переговоры Вана Сяохуна с министра внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым.

Министры обсудили вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности.

Рассмотрены организация специальных курсов обучения сотрудников органов внутренних дел в области борьбы с киберпреступностью и цифровой криминалистики, а также установление сотрудничества между Исследовательским институтом криминологии при МВД и четырьмя научно-исследовательскими центрами Министерства общественной безопасности КНР.

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что в последние годы системное сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью и обеспечении общественной безопасности вышло на новый уровень. «Интенсивно осуществляются обмен информацией и взаимным опытом между министерствами, повышение квалификации кадров, двусторонние визиты», — отмечается в сообщении.

По итогам встречи между двумя министерствами двух стран была подписана программа сотрудничества на 2024−2025 годы.