В Ташкенте распространился новый вид мошенничества, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

«Этот вид мошенничества уже известен в России и Казахстане. Неизвестные звонят пожилым людям, как правило, на домашний телефон, и рассказывают о якобы серьёзной аварии, в которой виноват из близкий родственник. И чтобы решить вопрос, нужна крупная сумма денег», — рассказала глава пресс-службы ГУВД Нилуфар Исаханова. По её словам, тактика мошенников заключается в том, чтобы запугать и заболтать.

В репортаже ГУВД одна из пострадавших жительниц Ташкента рассказала, как она стала жертвой этого вида мошенничества. Ей позвонили на домашний телефон вечером 28 марта.

Реклама на Газета.uz

Женщина, ответив на звонок, услышала в трубке плачущий женский голос. «Я в аварию попала, мама, помоги мне, они с меня деньги требуют! Мне плохо, у меня надежда только на тебя. Я еле стою, у меня рёбра поломаны, из головы течёт кровь», — плакала в трубку якобы дочь женщины.

Затем звонившая предупредила, что с матерью сейчас будет говорить следователь, нужно его слушаться. «Следователь» назвал сумму в 120 млн сумов для возмещения ущерба пострадавшим в аварии.

«Ваша дочь является причиной ДТП, — сказал по телефону неизвестный мужчина. — Молодая девушка сидела за рулём. Чтобы не задавить вашу дочь, она врезалась в столб, и сейчас она в реанимации. Если стороны договорятся, то на неё в суд не подадут. Но если не договорятся, вашей дочери грозит от 3 до 5 лет».

Женщине сказали, что она должна собрать для дочери вещи и постельное белье в сумку и положить внутрь деньги. За сумкой приехал курьер.

Все это время мошенники оставались на связи с женщиной, дополнительно позвонив на мобильный телефон. В ГУВД отметили, что это тоже часть тактики — занять все телефонные линии и не позволить жертве связаться с настоящим родственником, чтобы проверить информацию.

Правоохранителям удалось задержать несколько курьеров, среди которых оказались также граждане Казахстана и Кыргызстана.

40-летняя гражданка Казахстана, изменив внешность, забирала деньги у пожилых людей и отправляла их заказчикам. Другой курьер, молодой человек, рассказал, что 28 марта они с другом прилетели в Ташкент. До приезда в город они в Telegram познакомились с человеком по имени Вова, он дал им адрес пожилой пары. Парень забрал у них деньги, пересчитал, после чего позвонил Вове. Тот сказал оставить себе 10%, а остальные деньги отправить заказчику.

ГУВД Ташкента возбудило уголовные дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

«В подавляющем большинстве жертвами мошенников становятся именно пожилые граждане», — подчеркнула Нилуфар Исаханова. Она рассказала, что делать в случае, если человеку звонят такие мошенники.

В первую очередь следует сразу положить трубку и перезвонить своему близкому человеку, чтобы получить достоверную информацию. Если этот родственник не берет трубку, нужно позвонить другим родным и проверить информацию через надёжный источник. «Если предыдущие два варианта по каким-либо причинам недоступны, обратитесь по номеру 102 или инспектору профилактики», — призвали в ГУВД.

Нилуфар Исаханова напомнила, что скорая медицинская помощь в Узбекистане оказывается бесплатно, а следователь или другие сотрудники правоохранительных органов не будут звонить с такими требованиями, заверила она.

Тем, кто стал жертвами такого вида мошенничества, следует немедленно звонить по номеру 102 или обратиться с заявлением в ближайший отдел органов внутренних дел.

Видео