В Ташкенте распространился новый вид мошенничества, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

«Этот вид мошенничества уже известен в России и Казахстане. Неизвестные звонят пожилым людям, как правило, на домашний телефон, и рассказывают о якобы серьёзной аварии, в которой виноват из близкий родственник. И чтобы решить вопрос, нужна крупная сумма денег», — рассказала глава пресс-службы ГУВД Нилуфар Исаханова. По её словам, тактика мошенников заключается в том, чтобы запугать и заболтать.

В репортаже ГУВД одна из пострадавших жительниц Ташкента рассказала, как она стала жертвой этого вида мошенничества. Ей позвонили на домашний телефон вечером 28 марта.

Женщина, ответив на звонок, услышала в трубке плачущий женский голос. «Я в аварию попала, мама, помоги мне, они с меня деньги требуют! Мне плохо, у меня надежда только на тебя. Я еле стою, у меня рёбра поломаны, из головы течёт кровь», — плакала в трубку якобы дочь женщины.

Затем звонившая предупредила, что с матерью сейчас будет говорить следователь, нужно его слушаться. «Следователь» назвал сумму в 120 млн сумов для возмещения ущерба пострадавшим в аварии.

«Ваша дочь является причиной ДТП, — сказал по телефону неизвестный мужчина. — Молодая девушка сидела за рулём. Чтобы не задавить вашу дочь, она врезалась в столб, и сейчас она в реанимации. Если стороны договорятся, то на неё в суд не подадут. Но если не договорятся, вашей дочери грозит от 3 до 5 лет».

Женщине сказали, что она должна собрать для дочери вещи и постельное белье в сумку и положить внутрь деньги. За сумкой приехал курьер.

Все это время мошенники оставались на связи с женщиной, дополнительно позвонив на мобильный телефон. В ГУВД отметили, что это тоже часть тактики — занять все телефонные линии и не позволить жертве связаться с настоящим родственником, чтобы проверить информацию.

Правоохранителям удалось задержать несколько курьеров, среди которых оказались также граждане Казахстана и Кыргызстана.

40-летняя гражданка Казахстана, изменив внешность, забирала деньги у пожилых людей и отправляла их заказчикам. Другой курьер, молодой человек, рассказал, что 28 марта они с другом прилетели в Ташкент. До приезда в город они в Telegram познакомились с человеком по имени Вова, он дал им адрес пожилой пары. Парень забрал у них деньги, пересчитал, после чего позвонил Вове. Тот сказал оставить себе 10%, а остальные деньги отправить заказчику.

ГУВД Ташкента возбудило уголовные дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

«В подавляющем большинстве жертвами мошенников становятся именно пожилые граждане», — подчеркнула Нилуфар Исаханова. Она рассказала, что делать в случае, если человеку звонят такие мошенники.

В первую очередь следует сразу положить трубку и перезвонить своему близкому человеку, чтобы получить достоверную информацию. Если этот родственник не берет трубку, нужно позвонить другим родным и проверить информацию через надёжный источник. «Если предыдущие два варианта по каким-либо причинам недоступны, обратитесь по номеру 102 или инспектору профилактики», — призвали в ГУВД.

Нилуфар Исаханова напомнила, что скорая медицинская помощь в Узбекистане оказывается бесплатно, а следователь или другие сотрудники правоохранительных органов не будут звонить с такими требованиями, заверила она.

Тем, кто стал жертвами такого вида мошенничества, следует немедленно звонить по номеру 102 или обратиться с заявлением в ближайший отдел органов внутренних дел.

Видео