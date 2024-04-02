Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании во вторник приняла сразу в трёх чтениях закон о внесении изменений в статью 227−1 Налогового кодекса, которую предприниматели называли «расстрельной».

Статья 227−1 — нарушение требований по отображению фискальных отметок либо оснащению автоматизированными измерительными средствами учёта или обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов, а также правил обязательной цифровой маркировки товаров — была введена в НК в марте 2022 года и предусматривает штраф в размере чистой выручки за последний отчётный квартал, в котором имела место реализация.

Признав несоразмерность наказания, что противоречит обновлённой в прошлом году Конституции, депутаты одобрили снижение штрафа на 98%, или в 50 раз — со 100% до 2% от чистой выручки.

Статья дополнена положением, согласно которому при повторении правонарушения в течение года после применения финансовой санкции будет наложен штраф в размере 20% от чистой выручки в последнем отчётном квартале, в котором была осуществлена реализация.

Депутаты отметили, что принятие закона послужит «дальнейшей либерализации ответственности за нарушение налогового законодательства, определению мер ответственности за налоговые правонарушения на основе принципа справедливости, предотвращению нарушений, а также сократит излишние расходы субъектов предпринимательства».

Закон теперь должны одобрить Сенат и подписать президент.

В феврале Spot сообщал, что по статье 227−1 НК было оштрафовано более 1500 предпринимателей и наложено штрафов на 700 млрд сумов.

Налоговые консультанты и предприниматели отмечали, что налоговые органы штрафуют предприятия торговли и общепита за использование программ для внутреннего учёта R-Keeper, Jowi, iiko и других систем за отсутствие интеграции с кассовыми аппаратами, то есть с системой налоговых органов.

В середине февраля на встрече с представителями бизнеса из сфер общепита и торговли председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов заявил, что размер штрафа планируется снизить на 98%. Он также заверял, что тем, кто полностью выплатил штраф, возвратят 98% суммы. Сообщалось, что всего планируется списать штрафы на 400 млрд сумов.

В конце февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о смягчении финансовых санкций для бизнеса за правонарушения, связанные с фискальными отметками и маркировкой товаров. В указе поручалось разработать проект поправок в течение месяца.