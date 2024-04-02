В Ташкенте могут повысить тариф на проезд в общественном транспорте при оплате наличными. Об этом «Газете.uz» сообщил министр транспорта Узбекистан Илхом Махкамов во время поездки в автобусе в рамках «Дня без автомобиля» в минувшую пятницу (видео).

По его словам, сумму при оплате наличными могут повысить с 2000 до 3000 сумов, сохранив тариф в 1700 сумов для электронных платежей (по транспортной или банковской карте, а также через приложение).

Это не только сделает использование электронных способов оплаты более привлекательным, постепенно максимально сократив использование наличных денег, но и должно повысить безопасность поездок в автобусах.

Сейчас водителям приходится отвлекаться на приём наличных и возврат сдачи. Кроме того, сохранение ежедневного плана сдачи наличности водителями смещает их фокус с вопросов безопасности на стремление как можно больше заработать.

«После полного введения брутто-контрактов мы полностью освободим водителей от взимания платы за проезд и ежедневного плана», — сказал Илхом Махкамов. Это делается поэтапно.

Для увеличения продаж транспортных карт также планируется проведение разных акций. Сейчас при оплате Mastercard, например, стоимость проезда составляет 1000 сумов.

Глава Минтранса также сообщил о планах включить в правила для водителей запрет использования мобильных телефонов. Это также один из факторов, снижающих безопасность перевозок.

С ноября прошлого года в Ташкенте впервые с 2019 года повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. С этой же даты начали действовать гибкие тарифы при пересадках в течение часа, а также новые цены на суточные, недельные, месячные и годовые тарифы.

Во время поездки на автобусе министр транспорта рассказал корреспонденту «Газеты.uz» о достижениях, проблемах и будущем общественного транспорта, а также ответил на вопросы об экологии, парках и пешеходной инфраструктуре столицы.

Среди затронутых тем — обучение водителей для выросшего количества автобусов с привлечением специалистов из Германии и других стран, реконструкция улицы Шота Руставели с внедрением системы скоростного автобуса (BRT) по центру улицы, а также планы по возвращению трамвая («Надежда не только есть, мы прорабатываем различные маршруты»).