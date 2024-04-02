Футбольный клуб из Узбекистана «Бунёдкор» достиг соглашения с бразильскими футболистами Ривалдо и Денилсону касательно многолетнего финансового спора.

Как мы сообщали ранее, дисциплинарный комитет Международной футбольной федерации (ФИФА) 22 февраля направил в Ассоциацию футбола Узбекистана решение, обязывающее «Бунёдкор» выплатить Ривалдо задолженность в 8,16 млн евро, а перед Денилсоном — 1,11 млн долларов.

Согласно решению, клуб «Бунёдкор» признан виновным в неисполнении в полной мере решения Национальной палаты по разрешению споров ФИФА (NDRC) от 21 сентября 2017 года. Это полностью подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября 2023 года.

ФИФА предоставила «Бунёдкору» срок в 30 дней на выплату этой суммы. В противном случае организация примет «соответствующие меры».

В ташкентском клубе отметили, что, согласно требованиям лицензирования Азиатской конфедерации футбола, «Бунёдкор» должен был решить вопросы, связанные с задолженностью, до 31 марта. По итогам переговоров стороны достигли соглашения 30 марта. В результате команде удалось загрузить необходимые документы на лицензионную платформу.

«По решению ФИФА, „Бунёдкор“ должен был погасить долг перед Ривалдо и Денилсоном до 7 апреля этого года. Суммы, причитающиеся по новому соглашению, были существенно сокращены. Кроме того, согласованная сумма будет выплачена Денилсону тремя частями до 2026 года. Расчёт с Ривалдо будет производиться один раз в год до 2028 года», — говорится в сообщении.

Однако клуб не раскрыл, на какую сумму сокращён долг и за счёт каких источников он будет погашаться. По данным Tribuna.uz, задолженность закроет спонсор клуба — госкомпания «Узбекнефтегаз».

Ранее директор «Бунёдкора» Мурад Алиев заявил, что вопрос погашения этого долга будет решать руководство клуба, то есть госкомпания «Узбекнефтегаз». По его словам, сумма задолженности в 9,2 млн евро составляет бюджет клуба на 2−3 года.

История проблемы

Клуб «Курувчи», позже сменивший название на «Бунёдкор», был создан компанией «Нефтегазмонтаж», входившая в структуру холдинга Zeromax, который обанкротился в 2010 году.

Первоначально Ривалдо подписал однолетний контракт с «Бунёдкором», с которым его познакомили «связи с Барселоной». Его годовой контракт стоил 6 млн евро после уплаты налогов (5,3 млн фунтов стерлингов) плюс сделка по правам на использование его образа, которая принесла ему 26% от некоторых других доходов, то есть за первый год он заработал около 7,1 млн фунтов стерлингов.

Тем не менее, через несколько месяцев после подписания контракта летом 2008 года он согласился продлить соглашение ещё на два года, до лета 2011 года, а также обязанности советника.

На второй год, с лета 2009 года, футболисту перестали платить зарплату. «Ему сказали, что серьёзной проблемы нет, а только проблема с денежными потоками, и хотя это казалось необычным, он не считал, что есть повод для беспокойства», — рассказал его адвокат.

К июлю 2010 года Ривалдо решил обратиться в суд, примерно в то же время компания Zeromax обанкротилась. Футболист оценил свои потери в 16 млн евро. По его словам, он намерен добиваться, чтобы ему выплатили хотя бы часть этой суммы.