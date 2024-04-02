В августе 2023 года в крупнейшей компании Узбекистана — Навоийском горно-металлургическом комбинате — сменился владелец акций со стороны государства, следует из промежуточного финансового отчёта по итогам первой половины прошлого года.

До 1 марта 2023 года акционером НГКМ было указано Министерство экономики и финансов (МЭФ), затем функция акционера по государственному пакету акций в комбинате перешла Агентству стратегических реформ, а управление — компании UzAssets.

В отчёте говорится, что в августе 98% акций были возвращены МЭФ, а 2% — Агентству по управлению государственными активами (АУГА). Агентство обычно получает доли в госкомпаниях перед их приватизацией, а также проводит инвентаризацию объектов, определяет их стартовую цену и работает над повышением инвестиционной привлекательности.

«Газета.uz» направила запрос в АУГА с просьбой прокомментировать эту передачу.

В 2021 году вице-премьер Джамшид Кучкаров заявил, что правительство приступило к подготовке НГМК к приватизации, и в 2022 году может быть продано 10% акций.

Джамшид Кучкаров уточнил, что правительство не намерено приватизировать компанию полностью. «Это крупнейшая компания в Узбекистане с ежегодной выручкой более 5 млрд долларов. К 2024 году планируем выставить на IPO 10−15% акций максимум», — отметил вице-премьер.

В марте прошлого года НГМК вошёл в список 40 предприятий для IPO в Узбекистане. В рамках него населению планируется предложить около 2% акций крупных предприятий, включая Алмалыкский горно-металлургический, Узбекский металлургический комбинаты, «Узтелеком», Народный банк и другие.

В начале прошлого года НГМК прогнозировал снижение прибыли до 9 трлн сумов (-6,4 трлн) и увеличение расходов до 39,9 (+11,9 трлн сумов), но по поручению правительства ввёл «режим экономии».

По итогам шести месяцев 2023 года чистая прибыль снизилась с 841 млн до 774 млн долларов (налоги с прибыли — с 619 млн до 547 млн долларов). Сумма дивидендов сократилась с 454 млн до 326 млн долларов, обратил внимание финансист Отабек Бакиров.

Стоимость прав на рудники и полезные ископаемые снизилась с 4 млрд до 3,86 млрд долларов.

Компания подписала кредитные соглашения с местными и международными банками на срок от 15 месяцев до 5 лет на суммы до 54 млн евро и 83 млн долларов. Компания также получила транши по ранее заключённым кредитным соглашениям. Некоторые банковские займы обеспечены гарантиями правительства и денежными поступлениями от продажи золота НГМК. Кредиты Министерства финансов являются необеспеченными.

Средняя ставка по кредитам выросла с 6,73% до 8,57% (поскольку задолженность номинирована в долларах и евро).