Агентство по противодействию коррупции 1 апреля объявило результаты Индекса открытости за 2023 год, сообщили «Газете.uz» в ведомстве.

Индекс открытости публикуется во второй раз. Показатели эффективности разделяются на категории: в «зелёную» входят организации, набравшие от 71 до 100 баллов, в «жёлтую» подпадают организации, набравшие от 55 до 71 балла, а те, кто набрал менее 55 баллов, включаются в «красную» категорию.

В прошлом году оценивалась деятельность 103 (в 2022 году — 86) республиканских органов исполнительной власти — министерств, комитетов, агентств, инспекций и местных органов государственной власти. Окончательные результаты обнародованы на платформе index.anticorruption.uz (там же можно ознакомиться с критериями оценки).

По итогам оценки открытости за 2023 год, 31 государственный орган расположился в «зелёной» зоне (71−100 баллов), 43 организации — в «жёлтой» (55−71 баллы) и 29 ведомств с показателями эффективности ниже 55 баллов оказались в «красной» зоне.

Самый высокий результат по Индексу открытости у Агентства статистики при президенте (88 баллов). За ним следуют Алмалыкский горно-металлургический комбинат (86 баллов), Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей (86 баллов), Навоийский горно-металлургический комбинат (84 балла) и хокимият Хорезмской области (84 балла).

Наиболее низкие баллы в индексе набрали «Узбектелеком», Инспекция по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа, а также «Пойтахт банк».

Среди министерств индекс возглавляют Министерство цифровых технологий, Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, а также Министерство водного хозяйства. Среди комитетов на верхних позициях Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей, Налоговый и Таможенный комитеты. Среди хокимиятов в топе — администрации Хорезмской, Навоийской и Ташкентской областей (хокимият Ташкента — на седьмом месте). Наиболее открытыми агентствами стали Агентство статистики, Агентство инновационного развития и агентство «Узархив», а самые открытые акционерные общества — АГМК, НГМК и «Народный банк».

Самые закрытые министерства — МИД, Министерство занятости и борьбы с бедностью, а также Минспорта, комитеты и инспекции — Инспекция по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности, Инспекция по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа, Инспекция по контролю транспорта. Среди хокимиятов наиболее закрытые — администрации Сурхандарьинской и Андижанской областей, среди агентств — дошкольного образования, культурного наследия и кинематографии, среди АО — «Узбектелеком», «Пойтахт-банк» и «Узмахсусмонтажкурилиш».

Количество государственных органов в «зелёной» категории увеличилось на 16 (на 13%) по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что организации, вошедшие в «красную» категорию по итогам 2022 года, продемонстрировали резкий положительный рост. Пример этому результаты следующих организаций: «Узсувтаъминот» — 81 балл (в 2022 году — 47 баллов), «Туронбанк» — 78 баллов (в 2022 году — 53 балла), «Узбекский металлургический комбинат» — 77 баллов (в 2022 году — 48 баллов), «Худудгазтаъминот» — 75 баллов (в 2022 году — 52 балла).

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов отметил положительные результаты, достигнутые в обеспечении открытости в Узбекистане и цифровизации процессов оценки:

в 2023 году был расширен Перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных;

в результате обнародования информации о государственных закупках в ходе изучений, проведённых Агентством по противодействию коррупции, устранено 138 нарушений законодательства, отменены государственные закупки на сумму 110 млрд сумов;

на сегодня 123 государственных органа и организации публично объявили о запуске более чем 615 каналов связи, позволяющих сообщать о коррупционных нарушениях (короткие номера телефонов горячей линии, электронные почты и других электронные адреса, Telegram-боты и другое)

75% из 103 государственных органов, деятельность которых изучалась, открыто опубликовали отчёты о своей деятельности в 2023 году и обсудили их с общественностью.

Антикоррупционное агентство по итогам оценки планирует:

популяризировать положительный опыт в сфере обеспечения открытости государственных органов и организаций, вошедших в «зелёную» категорию;

разработать рекомендации по совершенствованию деятельности государственных органов и организаций в сфере обеспечения открытости, вошедших в «жёлтую» категорию, им будет оказана практическая поддержка в их реализации;

внести предложение о применении дисциплинарного взыскания к ответственным лицам, чьи организации попали в «красную» категорию, а также по устранению системных недостатков в обеспечении открытости.

Информация руководителей государственных органов и организаций, вошедших в «красную» категорию, будет заслушана на заседаниях президиума Кабинета министров и Сената Олий Мажлиса. Они отчитаются о допущенных недостатках в сфере обеспечения открытости и запланированных мерах по их устранению.