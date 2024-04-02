Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки к закону «О некоммерческих организациях», которыми вводятся понятие «иностранный представитель». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Кыргызские СМИ и правозащитники называют документ «законом об иноагентах», отмечая его схожесть с российским законом об иностранных агентах.

«Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на своё усмотрение, в том числе в личных целях… Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака как прежде», — написал глава Кыргызстана.

По мнению Жапарова, иностранные доноры выступают против этого закона, потому что кыргызские ННО их «обманывают». «Они распространяют ложную информацию, говоря „нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства“», — отметил он.

«Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что-ли начнём это делать? Я как Глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет», — заявил президент.

По словам Жапарова, принятый закон «пойдёт только на пользу стране». «Мы просто хотим показать всё открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты», — подчеркнул он.

Согласно новым поправкам, иностранным представителем считается некоммерческая организация, получающая финансирование из-за рубежа и участвующая в «политической деятельности» в Кыргызстане, в том числе в интересах иностранных источников. Под такой деятельностью понимается проведение акций, чтобы воздействовать на госорганы и общественное мнение.

Закон обязывает НКО предоставлять властям информацию об источниках финансирования, имуществе и сотрудниках. Кроме того, они могут подвергаться плановым и внеплановым проверкам со стороны госорганов, которые также получили право приостанавливать работу организации в случае нарушений.

Парламент Кыргызстана одобрил проект закона в третьем чтении 14 марта.