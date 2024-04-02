Израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает CNN.

Среди погибших был старший командир КСИР Мохаммед Реза Захеди — он командовал элитным подразделением «Кудс», отвечающим за проведение специальных операций за пределами Ирана. CNN отмечает, что Захеди был «самой важной целью» с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп приказал убить известного генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в январе 2020 года.

Мохаммед Реза Захеди. Фото: Fars Media Corporation / Wikimedia CC BY 4.0.

При атаке также погиб ещё один старший командир КСИР — Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

На кадрах с места происшествия видно, что консульство полностью разрушено. Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что по зданию было выпущено шесть ракет с израильских истребителей F-35.

Израильские должностные лица никак не комментировали инцидент, но официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил CNN, что атакованное здание является «военным зданием „Кудс“», а не консульством. Четверо израильских чиновников на анонимной основе признали, что за нападением в Дамаске стоит Израиль, пишет New York Times.

Атака на консульство в Дамаске стала последней в череде израильских ударов по Сирии, направленных против КСИР и поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла», уточняет CNN. Телеканал отмечает, что инцидент может стать «последней каплей» и привести к новому витку эскалации в регионе.

Иран и Сирия обвинили Израиль в организации удара, а Тегеран предупредил «о жёстком ответе». «Хезболла» также пообещала, что за атакой последуют «наказание и смерть». Кроме того, иранские власти заявили, что привлекут США к «ответственности» за поддержку Израиля.