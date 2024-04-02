29 марта в Ташкенте проводился «День без автомобиля», который согласно указу президента Узбекистана теперь будет ежемесячным. Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, который в этот день шёл до работы пешком, согласился на предложение «Газеты.uz» сопровождать его. По дороге он рассказал журналисту Миролиму Исажонову о том, какие способы передвижения предпочитает, что думает о городе, а также об общей ответственности за решение имеющихся проблем.

Корреспондент и министр встретились в 8:42 и завершили прогулку в 9:31. Таким образом, путь бодрым шагом занял примерно 50 минут.

Шерзод Шерматов рассказал, что любит ходить пешком, но не всегда есть такая возможность. «Основная проблема — это время», — сказал он.

Министр напомнил, что во время одного из предыдущих Дней без автомобиля он шёл пешком до Министерства народного образования, которое он возглавлял, транслируя свой путь в интернете. Тогда дорога была намного длиннее.

На вопрос, каким транспортом пользуются члены его семьи, глава Минцифры ответил, что самым удобным сейчас является такси, которое можно вызвать через приложение. Он и сам при срочной необходимости пользуется такси.





Когда журналист спросил Шерзода Шерматова, считает ли он пешеходную инфраструктуру столицы безопасной для детей, пожилых и маломобильных граждан, министр сказал, что «Ташкент — прекрасный город», «и таких городов в мире мало». Он признал, что «проблемы есть, как и везде», в частности, в городе стало очень много частного транспорта, что приводит к пробкам и другим проблемам.

Министр признал, что ему очень не нравятся разные разговоры о том, что в Ташкенте стало невозможно жить и отсюда надо уезжать. Он сказал, что тысячи IT-специалистов, приехавших в Узбекистан в последние годы, «приятно удивлены» городом и условиями для жизни и бизнеса, а также гостеприимностью народа Узбекистана.

Шерзод Шерматов поделился, что недавно Минцифры открыто пригласило всех желающих поехать в горную местность сажать деревья в саду цифровизации DIGITAL.UZ. Однако поехали только представители IT-сферы, но не критики.

Имеющиеся проблемы министр связал с быстрыми темпами развития, за которыми не поспевает инфраструктура, в том числе пешеходная. «Это целый комплекс вопросов», которые нужно решать, «и правительство не сидит сложа руки», подчеркнул он.

В проекте Нового Ташкента президент Узбекистана поставил задачу создать «город для людей, а не для машин», и проектировщики закладывают в качестве приоритетов удобство пеших прогулок и развитый общественный транспорт, сказал министр.

«Констатировать проблему — самое лёгкое. Сложнее всего решать проблему», — заявил Шерзод Шерматов.

«Вопросы экологии, посадки деревьев должны быть заботой не только правительства, а всей общественности. Не нужно искать виноватых. Мы должны решать проблемы вместе. Планета — наш общий дом. Ташкент — наш общий дом», — сказал он в завершение беседы.

Напомним, в тот же день корреспондент «Газеты.uz» проехал с министром транспорта Илхомом Махкамовым на двух автобусах. Министр рассказал о достижениях и проблемах общественного транспорта столицы, запуске скоростного автобуса (BRT) и планах по возвращению трамвая.

Видео (на узбекском языке)