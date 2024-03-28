Политика
Рейтинг госорганов Узбекистана по борьбе с коррупцией за 2023 год
Антикоррупционное агентство Узбекистана представило новый рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в госорганах. Самый высокий рейтинг — у Министерства горно-добывающей промышленности и геологии и Центробанка. Около 40 госорганов и организаций получили оценку «удовлетворительно», 15 — «неуд».
Президент принял главу правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Шавкат Мирзиёев принял главу народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркина Тунияза. На встрече обсуждалось расширение сотрудничества регионов Узбекистана с СУАР. На этот регион приходится порядка 10% взаимной торговли между двумя странами.
Экономика
Узбекистан планирует утроить импорт газа из России в 2024 году
Власти Узбекистана планируют в 3 раза увеличить импорт газа из России через территорию Казахстана в 2024 году, сообщает ТАСС.
К реконструкции дороги Ташкент-Чиназ могут привлечь компанию из Китая
Китайская компания CITIC Construction проявляет интерес к проекту реконструкции дороги Ташкент-Чиназ. Её ремонт обсуждался в начале 2022 года. Компания также планирует строить платные дороги в Узбекистане.
Fitch — о рисках для позитивных сдвигов в банковской сфере Узбекистана
Агентство Fitch отметило прогресс в банковской сфере Узбекистана — акценты сместились в сторону более рыночного подхода. Но организация также считает, что достижение дальнейших позитивных сдвигов может занять более длительное время из-за глубоких структурных недостатков и новых рисков.
Общество
В Ташкенте из-за сильного ветра повалились деревья (фото и видео)
Из-за сильного ветра в нескольких районах Ташкента повалились деревья. Ветви и целые стволы упали на автомобили и тротуары, некоторые повредили провода. Фото и видео.
Школьник скончался в Ангрене в результате драки с другим школьником
В Ангрене в результате конфликта между учащимися школы скончался один из них. Возбуждено уголовное дело.
В центральных районах Ташкента на день отключат горячую воду
В центральных районах Ташкента 29 марта на один день отключат горячую воду для испытаний тепловых сетей.
Для переписи населения потребуется 800 млрд сумов — Агентство статистики
В Агентстве статистики сообщили, что для проведения переписи населения в Узбекистане предварительно необходимо 800 млрд сумов. Мероприятие запланировано на 2025−2026 годы.
Женщина и двое её несовершеннолетних детей погибли в ДТП в Сурхандарье
В Сариасийском районе Сурхандарьи автомобиль Nexia-3 врезался в бетонное ограждение и загорелся. Женщина, бывшая за рулём, и двое её детей скончались. Ещё один ребёнок и владелец машины госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Общественный транспорт Ташкента получит интеллектуальную систему управления
К июню в Ташкенте планируется запустить Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом. Она будет подсчитывать пассажиропоток на автобусных маршрутах, контролировать работу водителей и денежные поступления, а также фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах.
Мир
Россия готовится к новому большому наступлению в Украине — Economist
Российская армия может начать новое крупное наступление в Украине, и способность Киева сдержать его «выглядит менее уверенной», чем год назад, пишет Economist. Украине нужно срочно мобилизовать больше войск и построить надёжную линию обороны.
В Казахстане проверят торговые центры и концертные залы после теракта в России
Правоохранительные органы Казахстана проверят все большие торговые центры, концертные залы, а также другие объекты массового скопления людей после теракта в «Крокус сити холле» в России.
Глава МИД Латвии подал в отставку из-за трат на авиарейсы
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш покинет свой пост на фоне скандала с растратой госсредств на перелёты частными джетами во время командировок в период, когда он возглавлял правительство.
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