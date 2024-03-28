Политика

Антикоррупционное агентство Узбекистана представило новый рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в госорганах. Самый высокий рейтинг — у Министерства горно-добывающей промышленности и геологии и Центробанка. Около 40 госорганов и организаций получили оценку «удовлетворительно», 15 — «неуд».

Шавкат Мирзиёев принял главу народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркина Тунияза. На встрече обсуждалось расширение сотрудничества регионов Узбекистана с СУАР. На этот регион приходится порядка 10% взаимной торговли между двумя странами.

Экономика

Власти Узбекистана планируют в 3 раза увеличить импорт газа из России через территорию Казахстана в 2024 году, сообщает ТАСС.

Китайская компания CITIC Construction проявляет интерес к проекту реконструкции дороги Ташкент-Чиназ. Её ремонт обсуждался в начале 2022 года. Компания также планирует строить платные дороги в Узбекистане.

Агентство Fitch отметило прогресс в банковской сфере Узбекистана — акценты сместились в сторону более рыночного подхода. Но организация также считает, что достижение дальнейших позитивных сдвигов может занять более длительное время из-за глубоких структурных недостатков и новых рисков.

Общество

Из-за сильного ветра в нескольких районах Ташкента повалились деревья. Ветви и целые стволы упали на автомобили и тротуары, некоторые повредили провода. Фото и видео.

В Ангрене в результате конфликта между учащимися школы скончался один из них. Возбуждено уголовное дело.

В центральных районах Ташкента 29 марта на один день отключат горячую воду для испытаний тепловых сетей.

В Агентстве статистики сообщили, что для проведения переписи населения в Узбекистане предварительно необходимо 800 млрд сумов. Мероприятие запланировано на 2025−2026 годы.

В Сариасийском районе Сурхандарьи автомобиль Nexia-3 врезался в бетонное ограждение и загорелся. Женщина, бывшая за рулём, и двое её детей скончались. Ещё один ребёнок и владелец машины госпитализированы с тяжёлыми травмами.

К июню в Ташкенте планируется запустить Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом. Она будет подсчитывать пассажиропоток на автобусных маршрутах, контролировать работу водителей и денежные поступления, а также фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах.

Мир

Российская армия может начать новое крупное наступление в Украине, и способность Киева сдержать его «выглядит менее уверенной», чем год назад, пишет Economist. Украине нужно срочно мобилизовать больше войск и построить надёжную линию обороны.

Правоохранительные органы Казахстана проверят все большие торговые центры, концертные залы, а также другие объекты массового скопления людей после теракта в «Крокус сити холле» в России.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш покинет свой пост на фоне скандала с растратой госсредств на перелёты частными джетами во время командировок в период, когда он возглавлял правительство.

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