Реконструкцией автомобильной дороги Ташкент-Чиназ может заняться китайская компания CITIC Construction. Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с руководством компании.

Стороны обсудили проекты в сфере строительства и реконструкции дорог.

CITIC Construction выразила желание участвовать в реконструкции дорог Пунган-Наманган (президент уже одобрил этот проект) и Ташкент-Чиназ, а также в строительстве новых платных дорог с применением современных решений.

Глава Минтранса, в свою очередь, подчеркнул, что эти дороги должны быть построены в короткие сроки с использованием современных технологий, соответствующих международным стандартам, при этом особое внимание следует уделить снижению стоимости строительства.

Компания сообщила, что изучает проекты и в ближайшие дни представит проектные предложения.

В начале января 2022 года президент одобрил проект ремонта участка автодороги Ташкент-Чиназ протяжённостью 10 км. Вдоль неё планировалось построить пять подземных переходов и подъездные дороги.