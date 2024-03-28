Однодневное отключение горячей воды произойдёт 29 марта в некоторых районах Ташкента для проведения испытаний тепловых сетей, сообщила компания Veolia Energy Tashkent.

Отключение затронет зону подачи Ташкентской ТЭЦ (М-5,8).

Испытания тепловых сетей на расчётную температуру необходимы для выявления дефектов на тепловых сетях и их устранения до начала следующего отопительного сезона, пояснили в компании.

«В ходе испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Просим водителей, пешеходов и людей, находящихся в административных и жилых зданиях, быть внимательными и соблюдать осторожность», — предупредили в Veolia Energy Tashkent.

О неисправностях горожан просят сообщать по телефону: 78−129−01−85.

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