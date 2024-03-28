Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш принял решение покинуть свой пост на фоне скандала с растратой бюджетных средств на авиаперелеты частными самолётами в бытность премьер-министром, сообщает издание LSM.

Кариньш покинет свой пост 10 апреля, а на следующий день Сейм (парламент) должен проголосовать за нового министра иностранных дел.

На прошлой неделе генеральная прокуратура Латвии возбудила уголовное дело о растрате государственных средств в связи с использованием Кариньшем спецрейсов для командировок во время его премьерства. Как подсчитали местные СМИ, c сентября 2021 года по сентябрь 2023 года Кариньш 32 раза летал в зарубежные поездки на частных самолётах, что обошлось бюджету в 613 тысяч евро. Объяснения Госканцелярии о необходимости этих рейсов журналисты сочли неубедительными.

«В ряде случаев создаётся впечатление, что дорогие рейсы использовались для того, чтобы Кариньш смог вернуться в Латвию в пятницу вечером», — писало LSM осенью прошлого года, когда только всплыли данные о перелётах. Издание отмечает, что ни бывший президент Латвии Эгил Левитс, ни нынешний президент Эдгар Ринкевич частными авиарейсами не пользовались.

В генпрокуратуре заявили, что у должностных лиц могут возникать ситуации, когда им нужно воспользоваться спецрейсами для командировок, но указала, что за три года на рейсы Кариньша потратили сумму больше, чем предусматривали договоры с туристическими агентствами об организации договорных рейсов. Ведомство также отметило, что Госканцелярия не провела публичные закупки для «выбора наиболее выгодного предложения».

Сам Кариньш не согласен с критикой в свой адрес. «Премьер-министр должен сидеть за столом переговоров, там, где они происходят. Рейсы — это всего лишь средство добраться из Риги в другую точку», — сказал он. На посту главы МИД он, по его словам, спецрейсами не пользовался.