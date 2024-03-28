Достижение дальнейших позитивных сдвигов в банковской сфере Узбекистана может занять более длительное время ввиду глубоких структурных недостатков и новых рисков в секторе. Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

На недавней конференции в Ташкенте агентство отметило, что с момента опубликования в мае 2020 года всеобъемлющей стратегии реформирования банковского сектора страны государственные банки достигли некоторого заметного прогресса в части смещения акцента в сторону более рыночно-ориентированного подхода в основе их бизнес-моделей.

Основой этой реформы является приватизация большинства банков в госсобственности после трансформации их бизнес-моделей для смещения акцента с директивного кредитования в сторону развития коммерческой деятельности.

Власти Узбекистана намерены продать иностранным стратегическим инвесторам по крайней мере три банка к концу 2025 года. Это увеличило бы долю негосударственных банков в активах сектора до 60% (на конец 2023 года: 32%). Эта реформа также предполагает пересмотр подхода к корпоративному управлению и системы риск-менеджмента в банках, а также улучшение пруденциального регулирования, отмечает Fitch.

С момента объявления о начале реформ власти страны продали контрольную долю в «Ипотека-банке», пятом крупнейшем банке Узбекистана, венгерскому OTP Bank. Вместе с тем сроки продажи двух других крупных банков, «Узпромстройбанка» (SQB) и «Асакабанка» были недавно отложены соответственно до конца 2024 года и конца 2025 года, и в агентстве полагают, что вероятны и дальнейшие задержки.

Как отмечается в комментарии, оба банка продолжают трансформацию своих бизнес-моделей и по-прежнему в существенной степени зависят от низкомаржинального корпоративного кредитования, несмотря на усилия по диверсификации кредитования.

«Перспективы продажи банков могут улучшиться, если международные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития или Международная финансовая корпорация, станут миноритарными акционерами, поскольку это могло бы служить для потенциальных инвесторов сигналом того, что предпродажная подготовка в значительной мере завершена», — говорится в сообщении.

Аналитики Fitch указывают, что качество активов по-прежнему будет ключевым фактором, влияющим на оценку кредитоспособности узбекистанских банков в краткосрочной перспективе.

По оценкам организации, показатель обесцененных кредитов в секторе (кредиты 3 стадии согласно МСФО 9, помимо проблемных кредитов NPL включают также обесцененные реструктурированные и некоторые другие рисковые кредиты) увеличились до свыше 10% от суммарных кредитов в 2023 году. Fitch ожидает дальнейшего увеличения данного показателя в этом году по мере признания банками проблемных кредитов, унаследованных с предыдущих периодов.

«Мы рассматриваем государственные банки развития как наиболее уязвимые, учитывая их участие в высокорискованном субсидируемом кредитовании на цели развития», — указали аналитики.

Кроме того, отмечается, что быстрый рост розничного кредитования в течение последних лет может обусловить дополнительные риски в среднесрочной перспективе. Розничные кредиты увеличились вдвое как доля от кредитов сектора в 2018 — 2023 годах, достигнув 32% на конец прошлого года. Ожидается, что качество розничных кредитов ухудшится в 2024—2025 годах, особенно в более рисковых сегментах, таких как необеспеченное потребительское кредитование и автокредитование, которые обеспечили основной рост в сегменте розничного кредитования в последнее время.

Недавние регулятивные ограничения, введённые Центральным банком Узбекистана, должны сгладить риски перегрева в сегменте розничного кредитования, но для того чтобы принятые меры дали желаемый результат, потребуется время, считают аналитики.

Прибыльность узбекистанских банков должна улучшиться в среднесрочной перспективе ввиду увеличения акцента на высокомаржинальном розничном кредитовании, при этом на показатели чистой прибыли будет в значительной мере влиять стоимость риска.

По данным Fitch, государство стало более избирательно подходить к поддержке банков капиталом со времени начала реформ, при этом основную часть новых взносов в капитал 1 уровня получают банки развития. Агентство оценивает профили фондирования у банков в госсобственности как слабые, учитывая их высокую зависимость от средств государства и средств, привлекаемых на рынках капитала (включая от международных финансовых организаций), а также ограниченный запас ликвидности.

В февральском обзоре Fitch указал, что на настроения инвесторов может также влиять текущая геополитическая неопределённость в постсоветском регионе, что может задерживать приватизацию.

В августе 2023 года президент снова отсрочил на более поздний срок приватизацию и IPO акций «Кишлок курилиш банка» (недавно преобразован в Банк развития бизнеса), «Асакабанка», «Алокабанка», «Агробанка» и других. Госдолю в Узпромстройбанке намечено снизить ниже 50% до конца 2024 года, хотя изначально планировалось выставить на торги всю госдолю.