В 2024 году объём транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан увеличится почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

«В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между „Газпромом“ и правительством Республики Казахстан определено увеличение годового объёма транспортировки российского газа в Узбекистан с 1,28 млрд кубометров в 2023 году до 3,8 млрд кубометров в 2024 году», — отметили в ведомстве.

7 октября 2023 года президенты трёх стран дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр».

Согласно договору между UzGasTrade и «Газпромом», суточные поставки составят 9 млн кубометров, или 2,8 млрд кубометров в год. Такой объём, по данным «Коммерсанта», будет стоить около 448 млн долларов, то есть по 160 долларов за 1000 кубометров газа.

С 2026 года поставки планировалось увеличить с 3 млрд кубометров до 11 млрд кубометров в год.

Ранее мы сообщали, что власти Узбекистана намерены за 500 млн долларов модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.

Всемирный банк в феврале предупредил, что страны Центральной Азии в скором времени могут столкнуться с ростом дисбаланса спроса и предложения газа.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.