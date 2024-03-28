Президент Узбекистана 25 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы финансирования общественного транспорта», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, до 1 июня 2024 года будут внедрены стимулирующие тарифы при использовании электронных систем оплаты за проезд в общественном транспорте.

Кроме того, к этой же дате внедрят Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом по учёту пассажиропотока на регулярных автобусных маршрутах Ташкента. Система также будет контролировать работу водителей и денежные поступления, вести мониторинг технического состояния автобусов и фиксировать нарушения правил дорожного движения на выделенных полосах.

Для осуществления расчётов с перевозчиками и аккумулирования поступлений от оплаты за проезд специальные фонды, созданные в управлениях транспорта на местах без образования юридического лица, будут переданы в систему территориальных управлений Министерства экономики и финансов.

На местах будут созданы «Группы по управлению средствами специального фонда, анализу работы маршрутов и мониторингу денежных поступлений» в форме государственного учреждения при управлениях экономики и финансов.

Напомним, в предыдущий раз тарифы на проезд в общественном транспорте обновились в ноябре 2023 года. Цена разовой поездки повысилась с 1400 до 1700 сумов при оплате транспортными и банковскими картами и до 2000 сумов — наличными. Были также введены скидки при пересадках в течение часа, а также суточные, недельные, месячные и годовые тарифы.