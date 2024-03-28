МВД Казахстана проверит все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 кв. м, а также объекты образования, здравоохранения и другие места скопления людей после теракта в «Крокус сити холле» в России. Об этом журналистам заявил замминистра МВД страны Игорь Лепёха, сообщает Zakon.kz.

«На сегодняшний день мы работу проводим с тем, чтобы дополнительно проверить все эти объекты. Те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, проверим. По остальным, по крайней мере, пройдём, побеседуем с собственниками, посмотрим по вопросам технической укрепленности и дадим рекомендации. В этом плане мы работаем», — сказал он (цитата по Zakon.kz).

Замминистра отметил, что сложно давать гражданам какие-то рекомендации в случае таких ситуаций, но подчеркнул, что правоохранительные органы отрабатывают разные алгоритмы.

«Мы смотрим тоже, что там произошло, как произошло… Допустим, по школам мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон», — сказал Лепеха.

Он также напомнил, что в Казахстане с января действует обязательная дактилоскопия иностранцев, въезжающих в страну. «Она уже сейчас работает, и с начала года мы уже 10 преступников установили, которые пытались въехать в нашу страну», — добавил вице-министр внутренних дел.