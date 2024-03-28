Приход весны принёс Украине передышку — атаки по энергетической инфраструктуре не будут «столь невыносимыми», а весенняя распутица сдерживает российские войска вдоль линии фронта, но это продлится недолго, пишет The Economist (требуется подписка).

Этим летом Россия может начать новое крупное наступление. «И способность Украины сдержать его выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем год назад. Вот почему ей срочно нужно мобилизовать больше войск и построить более надёжную линию обороны», — считает издание.

Западные союзники Украины отвлечены — они заняты Ближним Востоком, предстоящими выборами и собственными экономическими проблемами, отмечает Economist. Решение республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, заблокировать пакет военной помощи Украине на 61 млрд долларов «оказывает эффект на линии фронта и над украинскими городами (имеется в виду недостаток артиллерийских снарядов и средств ПВО — ред)».

«Тупик» с выделением американской помощи рискует позволить России прорваться через «недостаточно укреплённые» оборонительные линии Украины. «Но Европа [с поддержкой Киева] справляется не лучше, несмотря на боевые заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который настаивает, что Россия должна быть побеждена, но не посылает практически никакой техники, чтобы помочь в этом, или вялого канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается поставлять [Украине] мощные ракеты дальнего радиуса действия Taurus». Издание добавляет, что Европа также не смогла поставить Киеву 1 миллиона артиллерийских снарядов, как планировалось.

«Однако Украина не может просто винить своих союзников. Она также допустила ошибки», — пишет Economist. Одна из них, по оценке газеты, — это недостаток живой силы. Пока Россия готовится к очередной волне мобилизации, в Украине попытки набрать новых рекрутов «застряли в катушках демократического процесса».

Украина также «с большим опозданием» укрепляет свои оборонительные позиции, отмечает газета. «В какой-то мере это объяснимо. Правительство все ещё мечтает о новом контрнаступлении и с ужасом думает о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую её большей части выхода к морю. Мысль о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, — именно то, чего [президент Украины] Зеленский хотел избежать», — подчёркивает издание.

«Но опасность сейчас настолько велика, что это (фиксирование нынешней линии фронта — ред.) наименее плохой вариант. В последние недели экскаваторы начали двигаться, и „зубы дракона“ уже прорезаются. Нужно было начать это гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно», — предупреждает Economist.