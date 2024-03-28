27 марта в махалле «Нилу» Сариасийского района произошло дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее смерть нескольких человек, сообщила пресс-служба УБДД Сурхандарьинской области.

Двигаясь в направлении Сангардак-Денау, 41-летняя водительница автомобиля Nexia-3 превысила скорость на крутом склоне. Автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в бетонное ограждение. После этого машина загорелась.

В результате аварии водительница и двое её несовершеннолетних детей погибли на месте. Ещё один ребёнок и близкий родственник (владелец машины) госпитализированы с тяжёлыми травмами. В сообщении отмечается, что женщина управляла автомобилем без прав.