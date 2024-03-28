На проведение переписи населения в Узбекистане потребуется 800 млрд сумов. Об этом сообщил начальник Управления организации и проведения процессов переписи Агентства статистики Кобил Бердикулов на пресс-конференции в АИМК в среду.

«Подготовительные работы по переписи населения начались в 2019 году. В 2021 году мы провели пилотную перепись в четырёх регионах. Мы опробовали три метода переписи. Сейчас мы планируем провести перепись населения в республике с использованием современных информационных технологий, с помощью планшетов и через интернет. В 2020 году это мероприятие было перенесено из-за пандемии», — сказал он.

По его словам, учитывая трудоёмкость и затратность мероприятия, перепись планируется провести в 2025—2026 годах после рассмотрения его финансовых и технических аспектов и совершенствования системы агентства. На проведение всего мероприятия необходимо 800 млрд сумов (около 63,4 млн долларов), указал Кобил Бердикулов. Ранее в агентстве отмечали, что отказ от бумажного метода сбора данных сэкономит бюджету около 46 млн долларов.

Для сравнения (страны с почти одинаковой с Узбекистаном численностью населения): перепись в Канаде оценивалась в 650 млн долларов (47,53 доллара на одного жителя), в Польше — 98 млн долларов, в Украине предусматривался бюджет в 270 млн долларов.

Согласно недавнему постановлению президента, в течение 2024 года Агентство статистики должно продолжить подготовку к проведению переписи. В частности, ведомству поручено разработать видеоролики, баннеры, флаеры и буклеты для пропаганды и разъяснения переписи широким массам населения, усовершенствовать формы вопросников переписи на основе результатов проведённой в 2021 году пилотной переписи и рекомендаций международных экспертов.

Кроме того, агентство должно доработать информационную систему «Перепись населения» на основе международного опыта и рекомендаций экспертов, закупить лицензию для программного пакета STATA и сформировать макеты выходных таблиц результатов переписи, а также разработать план организации переписи.

Подготовка и публикация результатов переписи запланирована на 2026−2027 годы.

Перепись населения в Узбекистане не проводилась уже 34 года (с 1989 года). Из-за пандемии её перенесли с 2022 года на ноябрь 2023-го, но на мероприятие всё ещё не выделили деньги.

Зачем нужна перепись населения, какую пользу она приносит странам и чем чревата длительная отсрочка, рассказывала «Газета.uz».