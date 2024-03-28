Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 марта принял председателя народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая Эркина Тунияза. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На встрече были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая развитие практического взаимодействия регионов Узбекистана с СУАР.

Сегодня на этот регион Китая приходится порядка 10% взаимной торговли между двумя странами, и этот показатель растёт, говорится в сообщении.





Портфель инвестиционных проектов с компаниями из СУАР составляет 3,5 млрд долларов США. Он охватывает такие направления, как «зелёная» энергетика и электротехническая отрасль, строительный сектор и производство новых видов стройматериалов, металлургия, модернизация инфраструктуры и другие.

Шавкат Мирзиёев отметил важность наращивания сотрудничества с СУАР и ускорения совместных проектов. Приоритетными сферами названы инновационные технологии, сельское и водное хозяйство, транспорт и логистика, банковско-финансовый сектор, образование и традиционная медицина.

На переговорах также обсуждалось участие Узбекистана в выставке «Экспо Китай-Евразия», ежегодно проводимой в Урумчи, развитие гуманитарных и туристических связей и продвижение проекта строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай.





Переговоры с Эркином Туниязом в этот день также провёл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила его пресс-служба.

Стороны обсудили расширение сотрудничества, особенно в сферах инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, образования, туризма и других.