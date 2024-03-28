28 марта в ряде районов Ташкента из-за сильных порывов ветра повалились деревья. Некоторые ветви и целые стволы упали на автомобили, другие повредили линии электропередачи.

Накануне Узгидромет прогнозировал усиление ветра в Ташкенте до 12−17 м/с и возможность грозы. Сейчас ветер стих, начался дождь.

В социальных сетях опубликовано много фотографий и видео упавших деревьев и их частей.

В Мирзо-Улугбекском районе на улице Ниёзбек йули (Ирригационный институт) дерево упало на Cobalt, в Юнусабадском районе — на Spark.

В Чиланзарском районе дерево рухнуло на тротуар и задело жилой дом. На видео видно, как мужчина предупреждает женщину отойти в сторону. Сообщается, что люди не могли выйти из магазинов на первом этаже.

В Янгихаётском районе (Спутник) упавшие деревья и их ветви также повредили автомобили и линии электропередачи.

В столичном хокимияте напомнили номера телефонов, по которым можно звонить в чрезвычайных ситуациях: 1050, 1055, 71−212−69−80, 71−212−69−82.

МЧС Узбекистана ранее публиковало меры безопасности при сильном ветре. Среди них — плотно закрывать двери и окна, чердаки и системы циркуляции воздуха в жилых помещениях; выключать электрические и газовые приборы; не стоять под деревьями и электрическими столбами на улицах.