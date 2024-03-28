В Ангрене Ташкентской области 20 марта в результате драки между двумя школьниками скончался один из них, сообщили в областном управлении дошкольного и школьного образования.

Конфликт произошёл поздно вечером — около 23:30. Учащийся 9-го класса М. Д. (2008 года рождения) поссорился с О. А. (2006 года рождения) В результате полученных телесных повреждений О.А. скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана.

В управлении образования выразили соболезнования членам семьи погибшего и добавили, что конфликт произошёл во внеурочное время.