По итогам января в Узбекистане добыча газа составила 3,99 млрд кубометров, что меньше показателя января 2023 года на 9,4%, но выше объёмов за последние месяцы. Производство нефти, угля, бензина и дизельного топлива тоже упало. Число действующих промпредприятий сократилось на 25,2 тысячи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казань для участия в торжественной церемонии открытия соревнований «Игры Будущего».

В Узбекистане с 1 октября планируется внедрить социальную карту для граждан, получающих социальную помощь. С помощью этой карты можно будет пользоваться льготами в транспортной и коммунальной сферах.

Транспортная прокуратура обратилась в Комитет по туризму с просьбой приостановить деятельность почти 40 туроператоров, отправлявших паломников в умру и предположительно сотрудничавших с Panorama Airways. В отношении должностных лиц этих компаний возбуждено уголовное дело.

Ташкент в среду утром снова был в мировых лидерах по загрязнению воздуха. Датчики в помещениях также показывают высокое загрязнение. Причинами могут быть погодные условия, а также увеличение использования мазута и разбрасывание грунта (т. н. песчано-солевой смеси) на улицах во время снегопада.

Уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлёкшем смерть человека и иные тяжкие последствия, возбуждено по факту гибели трёх граждан Индии в результате обрушения железных конструкций на стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташкентской области.

Некоторые банки Узбекистана сообщили, что приостановили работу с системой денежных переводов Contact. Оператором этого сервиса является QIWI Банк, у которого Центробанк России ранее отозвал лицензию.

Экс-замхокима Янгиабадского района Джизакской области приговорён к 10 годам лишения свободы. Он в сговоре с другим гражданином пообещал предпринимателю выделить 200 га земли для строительства ветряных электростанций за 200 тысяч долларов. Кадры оперативной съёмки задержания.

Религиозный блогер Аброр Мухтор Алий (Аброр Абдуазимов), ранее арестованный на 15 суток, вышел на свободу. Ревизионная инстанция Верховного суда Узбекистана сократила ему срок ареста на два дня.

На границе Узбекистана и Афганистана состоялась церемония начала реконструкции железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф». Компания «Узбекистон темир йуллари» направила 120 рабочих для проведения первого этапа работ. Фото.

Предприниматель в Ташкенте через две фирмы предлагал купить коттеджи в рассрочку с оплатой первоначального взноса, хотя у него не было земли для строительства. Он собрал 27 млрд сумов, а затем перевёл $1,4 млн на валютную биржу за рубежом. Департамент при Генпрокуратуре смог вернуть часть средств.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии передала госорганам Узбекистана оборудование на 54,5 тысячи евро для улучшения пограничного таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

В мире

Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России, его утвердят ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Под санкции попали 200 компаний и физлиц. Санкции также ограничат доступ РФ к беспилотникам.

Страны ЕС достигли соглашения об ужесточении стандартов качества воздуха. К 2030 году допустимая среднегодовая концентрация PM2,5 будет снижена с 25 мкг/м3 до 10 мкг/м3.

В Южной Корее уволились более 8500 врачей-стажёров, протестуя против плана правительства увеличить квоты приёма в медвузах. Власти объясняют это решение дефицитом кадров в сельской местности, однако медики считают, что оно может привести к ухудшению качества образования.