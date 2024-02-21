Две строительные компании в Ташкенте присвоили деньги граждан почти на 27 млрд сумов, обещая построить им жильё. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана в январе задержал должностных лиц компаний Arkenstone и VescoCottage.

Заместитель начальника отдела департамента Журабек Болиев сообщил, что застройщики размещали в сети рекламу о строительстве коттеджей в Алмазарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах и предлагала клиентам купить их в рассрочку на 20 лет при оплате первоначального взноса на 125 млн сумов (10 тысяч долларов по курсу ЦБ на 21 февраля). В 2022—2023 годах компании собрали у граждан почти 27 млрд сумов (свыше 2,164 млн долларов). При этом у компаний не было земельных участков для строительства жилья.

По его словам, предприниматель Фаррух Махаматов (учредивший Arkenstone 4 апреля 2022 года и VescoCottage 15 мая 2023 года) через пластиковые карты, принадлежащие ему и его матери, конвертировал деньги и перевёл 1,4 млн долларов на валютную биржу за границей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.

Департамент в ходе доследственной проверки вернул в Узбекистан 222 тысячи долларов в виде криптоактивов, которые находились на счетах предпринимателя, а также ещё 403 тысяч долларов, которые находились на электронном кошельке его матери (суммарно возвращено 625 тысяч долларов).

Ведомство дополнительно заморозило движение 7,8 млрд сумов (624,2 тысячи долларов), а также 823 млн сумов на счетах связанных с ними фирм.