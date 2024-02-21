Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (BOMCA), финансируемая Европейским союзом, 20 февраля передала оборудование на 54,5 тысячи евро Таможенному комитету, Комитету ветеринарии и развития животноводства и Агентству по карантину и защите растений, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Узбекистане.

В частности, Таможенный комитет получил 150 комплектов портативных раций для обеспечения связи с удалёнными таможенными пунктами.

Комитету ветеринарии и развития животноводства передана интерактивная панель для проведения дистанционного обучения, подготовки и переподготовки ветеринарных специалистов, работающих на пунктах пропуска.

Эти активы были приобретены в рамках компонента 3 программы BOMCA 10 «Содействие законным торговым потокам через границы» с целью улучшения таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.