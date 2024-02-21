На станции «Хайратон» 21 февраля состоялась церемония, посвящённая реконструкции и ремонту железнодорожной линии «Хайратон — Мазари Шариф», соединяющей Узбекистан и Афганистан, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Компания «Узбекистон темир йуллари» для проведения первого этапа работ направила на места 120 рабочих.

На первом этапе планируется доставить грузовые вагоны на станцию «Наибабад». Для этого параллельно будут организованы комплексные восстановительные работы в парке «Б» станции «Хайратон» и на 57-м км линии.

Главы железнодорожных компаний Узбекистана и Афганистана договорились о ремонте участка железной дороги «Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф» в ноябре прошлого года.

По данным афганской стороны, глава «Узбекистон темир йуллари» Зуфар Нарзуллаев пообещал провести ремонт «качественно и по разумной цене, предоставив скидку в 50%».