Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам Узбекистана на заседании 20 февраля приняла решение изменить административное наказание в отношении религиозного блогера Аброра Абдуазимова, известного как Аброр Мухтор Алий.

6 февраля Шайхантахурский районный суд назначил арест на 15 суток и штраф в 1 БРВ (340 тысяч сумов) Аброру Абдуазимову и ещё одному гражданину Хусраву Насруллаеву. В решении суда отмечалось, что они устроили скандал в здании хокимията Шайхантахурского района. Когда на место прибыли сотрудники органов внутренних дел, они не выполнили их законные требования, привлекли внимание общественности и распространяли ложную и выдуманную информацию о сотрудниках, говорилось в документе.

Оба мужчины решением суда были освобождены от уплаты расходов за их содержание под арестом.

14 февраля Ташкентский городской суд оставил без изменений наказание в отношении Аброра Абдуазимова.

Ревизионная инстанция Верховного суда, рассмотрев доводы в жалобах арестованных, которые просили отменить решение суда первой инстанции, решила частично удовлетворить их, поскольку при назначении наказания суд не учёл их личности, семейное положение, признание вины и раскаяние, из-за чего было принято более строгое наказание.

Ревизионная инстанция посчитала, что необходимо оставить без изменений наказание по части 1 статьи 194 (штраф в 1 БРВ — 340 тысяч сумов), а наказание в виде ареста по статье 195 КоАО «должно быть соразмерно деянию». Обоим арестованным срок ареста был сокращён с 15 до 13 дней. Срок в 15 дней истекал 21 февраля.

Ранее, 8 февраля апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам рассмотрела жалобу адвоката Хусрава Насруллаева. Он заявил, что административный протокол был оформлен в хокимияте Шайхантахурского района, однако сам Насруллаев не посещал это здание. Кроме того, указанные свидетели в протоколе не принимали участие, в деле нет их паспортных данных, и они не были приглашены в суд для дачи показаний.

По словам защитника, суд первой инстанции при назначении наказания в виде ареста не учёл, что у Насруллаева имеется на попечении 63-летняя мать, трое детей и беременная супруга, и то, что он является единственным кормильцем. Защитник просил апелляционную инстанцию отменить решение, но суд оставил его без изменений.