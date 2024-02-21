Европейский парламент и страны-члены ЕС достигли соглашения об ужесточении стандартов качества воздуха, сообщает Reuters.

Новые правила устанавливают пределы содержания загрязняющих веществ в воздухе, которые ближе к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ноябре прошлого года Европейское агентство по окружающей среде заявило, что загрязнение, вызванное мелкими твёрдыми частицами (PM2,5) привело к 253 тысячам смертей в ЕС в 2021 году. Загрязнение диоксидом азота (NO2), наиболее вредное для людей с диабетом, привело к 52 тысячам смертей, а кратковременное воздействие озона (O3) привело к 22 тысячам смертей.

Согласно предварительному соглашению, к 2030 году годовые пределы содержания PM2,5 и NO2 будут снижены с 25 мкг/м3 до 10 мкг/м3 и с 40 мкг/м3 до 20 мкг/м3 соответственно.

Документ предоставляет государствам-членам ЕС возможность до 31 января 2029 года запросить отсрочку достижения нормативов при наличии особых причин.

Теперь соглашение должно быть официально подтверждено Европарламентом и Советом ЕС, а затем пройти процедуру принятия.

Ранее стандарты качества воздуха ужесточили и в США. Допустимая среднегодовая концентрация PM2,5 была снижена с 12 мкг/м3 до 9 мкг/м3.