Более 8500 врачей-стажёров (ординаторов и интернов) в Южной Корее подали заявления об уходе в знак протеста против планов властей увеличить квоты на медицинские специальности в вузах, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

По состоянию на 21 февраля, рабочие места покинули уже 7813 врачей-стажёров, отмечает Yonhap. Всего в стране насчитывается около 13 тысяч врачей-ординаторов и интернов. Они недовольны планами правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2000 мест с 2025 года по сравнению с нынешним порогом в чуть более 3000 мест на всю страну. К 2035 году этот показатель хотят довести до 10 тысяч мест.

Власти заявляют, что увеличение квот необходимо для решения проблемы с дефицитом кадров в сельской местности и в нескольких медицинских направлениях, таких как хирургия, педиатрия и акушерство. Медики, в свою очередь, утверждают, что с ними не советовались и этот шаг поставит под угрозу качество образования и услуг.

Эксперты отмечают, что профессия врача в Южной Корее одна из самых высокооплачиваемых в мире и увеличение числа медиков может повлиять на уровень зарплаты, пишет BBC.

«Больше врачей означает усиление конкуренции и снижение доходов… поэтому они [врачи-стажёры] выступают против предложения увеличить квоту», — сказал Квон Сун-ман, эксперт по общественному здравоохранению в Сеульском национальном университете.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи приказало бастующим врачам-стажёрам вернуться на работу, но безрезультатно. Позже правительство пообещало добиться ареста тех, кто возглавляет забастовку.

«Если незаконные коллективные действия приведут к нанесению ущерба жизни и здоровью пациентов, (врачи-стажёры) будут привлечены к ответственности на самом высоком уровне», — заявили в правительстве. Власти также допустили отзыв лицензий.

С призывом к медикам прекратить забастовку обратился президент страны Юн Сок Ёль. «Врачи-стажёры… и студенты медицинских вузов… не должны предпринимать коллективные действия, беря в заложники жизни и здоровье людей», — сказал он.

Юн Сок Ёль также выступил за проведение реформы правительства, отметив, что спрос на медицинские услуги растёт, но предложение не поспевает за ним.

По данным Yonhap, в пяти крупных больницах Сеула уже перенесли или отменили плановые операции из-за забастовки. Чтобы справиться с потенциальными перебоями в работе системы здравоохранения, правительство продлило часы работы в государственных больницах и открыло отделения неотложной помощи в военных госпиталях.