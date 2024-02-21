Содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в атмосферном воздухе Ташкента в 8:00 среды составило 140,3 мкг/м3, что превысило рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 28,1 раза (5 мкг/м3). Об этом сообщил Узгидромет.

На 9:00, по данным мирового сервиса IQAir, загрязнение РМ2,5 выросло до 196,5, что выше рекомендованной ВОЗ нормы уже в 39,3 раза.

В рейтинге городов мира, составляемом этим сервисом, Ташкент снова вышел на первое место с «очень вредным» воздухом, однако в этот раз с большим отрывом. С индексом качества воздуха 247 (на 10:00 часов) город оставил позади Лахор (195), Дели (178), Дакку (167), Бишкек (162), Ханой (155), Янгон (153) и Джакарту (152).

Высокий уровень загрязнения воздуха также показывают датчики в квартирах и офисах в столице Узбекистана. При этом показатели PM2,5 отличаются в разы (например, 70 вместо обычных 10−20).

Жители Юнусабадского района Ташкента утром жаловались на сильный запах гари. Он также чувствовался в центре и других районах города.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана сообщила, что 20 февраля в стране для выработки электроэнергии было использовано 12,6 тысячи тонн мазута (в дополнение к 24,8 тысячи тонн угля). 19 февраля сообщалось о сжигании на теплоэлектростанциях 12,1 тысячи тонн мазута (25,6 тысячи тонн угля), а днём ранее — на 1400 тонн меньше, т. е. 10,7 тысячи тонн мазута (26,3 тысячи тонн угля).

Метеоролог Эркин Абдулахатов 20 февраля вечером отметил, что в ближайшие три дня территория Узбекистана будет находиться под воздействием антициклона, что может привести к застою загрязняющих частиц в воздухе.

Стоит отметить, что в дни снегопада на улицы и во дворах Ташкента для таяния снега и льда разбрасывалась так называемая песчано-солевая смесь, а во многих местах — просто грунт. После высыхания поверхностей это приводит к дополнительному образованию пыли в воздухе.

На момент публикации новости (10:25) Ташкент опустился на второе место в мире, на первое вышел Лахор.