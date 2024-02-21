Добыча газа в Узбекистане в январе 2024 года снизилась до 3,99 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Производство упало на 9,4%, или на 317,3 млн кубометров, по сравнению с январём 2023 года, когда в стране наблюдался энергокризис. В то же время это самый высокий показатель добычи с марта 2023 года (4,16 млрд кубометров).

агентство статистики, бензин, газ, нефть, промышленное производство, статистика, уголь, электроэнергия, энергоресурсы

агентство статистики, бензин, газ, нефть, промышленное производство, статистика, уголь, электроэнергия, энергоресурсы

Выработка электроэнергии за первый месяц года составила 7,05 млрд кВт·ч (+0,5%). Но это меньше показателя декабря на 3% — 7,27 млрд кВт·ч.

Реклама на Газета.uz

Напомним, около 80−85% производимой электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.

Добыча угля упала на 13,8% по сравнению с январём прошлого года, объём составил 357,8 тысячи тонн (-57,2 тысячи). Если сравнивать с декабрём (456,7 тысячи), то снижение составило 98,9 тысячи.

агентство статистики, бензин, газ, нефть, промышленное производство, статистика, уголь, электроэнергия, энергоресурсы

Добыча нефти сократилась до 60,5 тысячи тонн (-6,3%, или на 4000 тонн), что является минимальным показателем с февраля 2022 года. Производство сокращается шестой месяц подряд.

За месяц было произведено 124,6 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с январём 2023 года меньше на 10,8%, или на 15 тысяч тонн. В то же время это максимум с июля прошлого года (133,2 тысячи).

Выпуск дизельного топлива уменьшился на 0,6%, или на 300 тонн, — до 50,2 тысячи тонн.

Производство тепловой энергии снизилось на 6,2% — с 3,07 млн до 2,87 млн Гкал, а газового конденсата выросло до 111,7 тысячи тонн.

Согласно данным Статагентства, число действующих предприятий за год снизилось на 25,2 тысячи — до 68,69 тысячи (минимум за последние пять лет), но, несмотря на это, промышленное производство в физическом объёме выросло на 16,6% по сравнению с кризисным январём прошлого года.

По итогам 2023 года добыча газа в Узбекистане сократилась почти на 5 млрд кубометров. Снизился и выпуск нефти и газового конденсата. При этом добыча угля выросла на 15,5% — до 6,2 млн тонн. Увеличилось также производство электроэнергии, бензина и дизеля.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.