Добыча газа в Узбекистане в январе 2024 года снизилась до 3,99 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Производство упало на 9,4%, или на 317,3 млн кубометров, по сравнению с январём 2023 года, когда в стране наблюдался энергокризис. В то же время это самый высокий показатель добычи с марта 2023 года (4,16 млрд кубометров).





Выработка электроэнергии за первый месяц года составила 7,05 млрд кВт·ч (+0,5%). Но это меньше показателя декабря на 3% — 7,27 млрд кВт·ч.

Напомним, около 80−85% производимой электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.

Добыча угля упала на 13,8% по сравнению с январём прошлого года, объём составил 357,8 тысячи тонн (-57,2 тысячи). Если сравнивать с декабрём (456,7 тысячи), то снижение составило 98,9 тысячи.





Добыча нефти сократилась до 60,5 тысячи тонн (-6,3%, или на 4000 тонн), что является минимальным показателем с февраля 2022 года. Производство сокращается шестой месяц подряд.

За месяц было произведено 124,6 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с январём 2023 года меньше на 10,8%, или на 15 тысяч тонн. В то же время это максимум с июля прошлого года (133,2 тысячи).

Выпуск дизельного топлива уменьшился на 0,6%, или на 300 тонн, — до 50,2 тысячи тонн.

Производство тепловой энергии снизилось на 6,2% — с 3,07 млн до 2,87 млн Гкал, а газового конденсата выросло до 111,7 тысячи тонн.

Согласно данным Статагентства, число действующих предприятий за год снизилось на 25,2 тысячи — до 68,69 тысячи (минимум за последние пять лет), но, несмотря на это, промышленное производство в физическом объёме выросло на 16,6% по сравнению с кризисным январём прошлого года.

По итогам 2023 года добыча газа в Узбекистане сократилась почти на 5 млрд кубометров. Снизился и выпуск нефти и газового конденсата. При этом добыча угля выросла на 15,5% — до 6,2 млн тонн. Увеличилось также производство электроэнергии, бензина и дизеля.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.