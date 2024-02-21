Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля совершит рабочий визит в Казань по приглашению президента России Владимира Путина. Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия «Игр Будущего».

Программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи президентов двух стран, в ходе которой будут обсуждены вопросы реализации договорённостей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита в Россию 5−7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.

«Игры Будущего» — это соревнования, объединяющие классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии. Они впервые пройдут в России с 21 февраля по 3 марта. Участие в открытии игр также примут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и главы других государств.

В спортивном состязании примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана.