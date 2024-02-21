Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России, сообщило представительство Бельгии в Совете ЕС.

«Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС», — уточнили в представительстве. Его официально утвердят ко второй годовщине российского вторжения в Украину 24 февраля.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС добавит в санкционный список 200 физических и юридических лиц. «С помощью этого пакета мы принимаем больше мер против организаций, вовлечённых в обход санкций, в оборонном и военном секторах», — заявил он.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что под санкции попали компании и физические лица, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса, а также причастны к похищению украинских детей. При этом, как отмечает агентство, в пакете не будет новых секторальных мер.

Санкции также затронут сеть закупок для российской армии, в особенности цепочку поставок по производству дронов, уточняет Reuters. В список, помимо компаний из РФ, вошли три фирмы из Китая и одна — из Гонконга.

«Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя достигнутое соглашение.

12-й пакет санкций ЕС против России был принят в декабре 2023 года. Он включал запрет на импорт российских ювелирных алмазов и реэкспорт особо чувствительных товаров и технологий.