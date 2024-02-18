Буквы преткновения. О затянувшейся реформе узбекского алфавита. Узбекистан 30 лет не может полноценно перейти на латинский алфавит. Завершить процесс должно принятие итогового варианта нескольких букв. Это станет шестым изменением алфавита за последние 85 лет. В причинах и последствиях затянувшегося перехода разбирался корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов.

Колонка: Ответственность за недостатки общественного транспорта, как и за успехи, должна быть общей. Общественный транспорт Ташкента впервые за много лет стал привлекательнее для горожан. Но чтобы он вырвался из пробок и стал выбором большинства, нужно много работы — не только ТШТХ, но и хокимията, СБДД и депутатов. Сабина Бакаева — о разделении ответственности за успехи и неудачи в сфере ОТ.

Президент Узбекистана совершил поездку в Андижанскую область. Он посетил ряд предприятий и социальных объектов и анонсировал меры по развитию региона. В частности, планируется создать новую экономическую зону, особую «ювелирную» зону, комплекс по созданию мебели и реализовать другие проекты.

Президенту презентовали меры по энергетической безопасности Узбекистана. В их числе — реформа тарифов на газ и свет и введение социальной нормы с 1 апреля, переоформление договоров на закуп электроэнергии на $49 млрд, привлечение инвесторов к распределению и продаже электричества в Самарканде и другое.

Нацгвардия подключилась к проверке посещаемости в школах. Для чего это понадобилось? «Газета.uz» собрала комментарии Минобразования и Нацгвардии, а также мнения общественности. Родителям детей, пропускающих школу без уважительной причины, начали отправлять предупредительные письма.

Прокуратура Ташкента занялась безопасностью дорожного движения. Прокурор столицы в обращении к горожанам описал плачевную ситуацию в сфере безопасности дорожного движения в городе. В 2023 году в ДТП в городе погибло 95 человек, включая 10 детей. 1248 человек (235 детей) были травмированы, из них 10 получили пожизненную инвалидность.

В Ташкенте намерены популяризировать велосипеды и мототранспорт. Для этого планируется построить «безопасные и удобные» дороги и полосы, а также установить для них отдельные светофоры, знаки и освещение. В этом году в столице также намерены построить минимум 4 семиэтажные автостоянки на 729 мест каждая.

Прокурор попросил суд приговорить экс-главу Агентства по развитию фармотрасли к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе «Док-1 Макс», а бывшего директора Quramax — к 20 годам колонии. Гособвинитель также попросил взыскать с подсудимых по 100 млн сумов семьям погибших детей.

Граждане Узбекистана и Азербайджана теперь могут въезжать на территорию стран друг друга на срок до 15 дней без временной регистрации.

Штраф по «расстрельной» статье 227−1 Налогового кодекса снизят в 50 раз — со 100% до 2% с оборота. Глава Налогового комитета Шерзод Кудбиев также поручил приостановить судебные иски, связанные с оформлением QR-чека при доставке товаров и оплате наличными.

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме. Его память почтили не только в разных городах России и других стран, но и в Ташкенте. В субботу цветы несли к мемориалу памяти жертв репрессий, посольству РФ, зданию Россотрудничества, памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и площади Космонавтов. Фоторепортаж. Мы также публиковали реакции зарубежных политиков и общественных деятелей Узбекистана.

Посла Узбекистана в Москве вызвали в МИД РФ в связи с интервью ректора Университета журналистики Шерзодхона Кудратходжи. Его слова об узбекистанцах, не владеющих узбекским языком, в МИД РФ назвали оскорбительными. МИД Узбекистана на это не ответил. Общественные деятели назвали заявление МИД России вмешательством во внутренние дела Узбекистана.

Колонка: Вопрос языка не должен разделять наше общество. Заявление Шерзодхона Кудратходжи о тех, кто не знает языка страны, в которой проживает, вызвало бурные обсуждения. Давлат Умаров в колонке пишет о недопустимости разделения общества в этом вопросе и умении общества брать на себя ответственность за решение имеющихся проблем.

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