Агентство стратегических реформ при президенте презентовало главе государства Шавкату Мирзиёеву меры по реформе энергетической отрасли Узбекистане.

Напомним, 13 февраля президент ознакомился с реформами в пяти ключевых сферах — транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.

Как отмечается в презентации, которую изучила «Газета.uz», на модернизацию магистральной электрической инфраструктуры требуется 5 млрд долларов инвестиций, а газотранспортной системы — 2,5 млрд долларов, а на распределительную систему — 3−4 млрд долларов.

Для привлечения инвестиций, создания удобств для инвесторов и укрепления их доверия разработаны меры по четырём направлениям.

Первое — совершенствование законодательства. До 1 июля планируется принять закон «Об электроэнергетике» в новой редакции (текущий принят в 2009 году), который предусматривает механизм привлечения частного капитала в производство, распределение и продажу электроэнергии, а также создание регулятора энергорынка.

До 1 апреля должны утвердить новую методологию расчёта тарифов на газ и электроэнергию, а до 1 мая — разработать концепцию по реформированию газового рынка.

Для создания нормативно-правовой базы энергорегулятора до 1 апреля намечено утвердить порядок лицензирования участников рынка, до 1 июля — правила использования магистральными и распределительными электросетями.

До 1 ноября планируется разработать закон «О регулировании конкурентного энергетического рынка».

Второе направление — проведение рыночных реформ. До 1 июля запланировано переоформление 38 договоров «Узэнергосотиш» о покупке электроэнергии на 49 млрд долларов в рамках проектов государственно-частного партнёрства. Речь, скорее всего, идёт о проектах ГЧП по альтернативной энергетике, где государство брало на себя обязательство гарантированно покупать электроэнергию в течение 25 лет (и в другие сроки).

С 1 апреля планируется «реформа» тарифов на газ и электричество для населения и введение социальных норм. В ноябре ожидается выплата единовременной помощи нуждающейся части населения. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в начале осени заявлял, что цены на электричество и газ для населения Узбекистана планируется повысить с 1 мая 2024 года. Тогда же намечено ввести социальные нормы. Но сначала «должна быть обеспечена бесперебойная подача электроэнергии», говорил он.

До 1 мая должны завершить установку приборов учёта на всех этапах — от добычи до доставки газа потребителю. Работы должны были завершить ещё 1 октября, а интеграцию с системой налоговых органов — до 1 ноября.

До 1 октября минимум в пяти районах планируется передать частному оператору функцию доставки сжиженного газа населению.

Третье направление — привлечение инвестиций. До 1 апреля ожидается разработка концепции развития сферы электроэнергетики до 2030 года (сейчас есть несколько вариантов).

Совместно со Всемирным банком до 1 мая планируется разработать программу обеспечения инфраструктуры для подключения строящихся в рамках ГЧП солнечных электростанций к единой электросети.

До 1 июня будет начат тендер для привлечения инвесторов к распределению и продаже электричества в Самарканде в рамках ГЧП. Проект будет реализован совместно с Международной финансовой корпорацией.

До 1 апреля планируется внедрить программу по стабилизации добычи газа на 85 газовых месторождениях «Узбекнефтегаза», пересмотреть организационную структуру компании.

Отмечается, что в 2023 году Узбекистан импортировал нефть на 350 млн долларов, дизель на 118 млн долларов, мазут на 78 млн долларов и другую топливную продукцию на 99 млн долларов.

До 1 июня ожидается разработка программы модернизации газотранспортной системы «Узтрансгаза».

Четвёртое направление — трансформацию государственных предприятий. До 1 апреля планируется пересмотреть организационную структуру всех энергетических предприятий. На должности первого заместителя председателя «Узбекнефтегаза» и главного геолога намечено привлечь иностранных специалистов.

До 1 мая должны внедрить новую систему корпоративных закупок, бюджетирования и планирования инвестиций в госпредприятиях.

В рамках программы Всемирного банка iCRAFT планируется выделить 45 млн долларов:

на реформы в энергетической сфере — $20 млн;

повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии — $5 млн;

на защиту нуждающейся части населения — $5 млн;

на систему мониторинга, отчётности и верификации MRV — $6 млн.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» ранее попыталась изучить факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.