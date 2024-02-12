В Узбекистане создана специальная рабочая группа Национальной гвардии и Министерства дошкольного и школьного образования, которая займётся проблемой посещаемости в школах страны.

Вслед за новостью об этом в интернете появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как сотрудники Нацгвардии посещают школы, направляют письма-предупреждения родителям и учителям, а также запрещают использование телефонов в классах и указывают учителям на ответственность за прогулы учеников.

На одной видеозаписи сотрудник Нацгвардии говорит: «Наблюдаются случаи, когда играют в телефоне, сидят в интернете. С сегодняшнего дня нельзя приносить телефон в класс. Все телефоны останутся у учителей, в коробке… С завтрашнего дня мы будем здесь сидеть, каждый день будет [проверка] посещаемости. С 8:00 приостанавливается вход в школу, в 8:10 уже все должны сидеть в классе. [Если ученик опаздывает] и приходит на второе занятие, учитель будет наказан. Я выйду с представлением на хокима [Андижана] Гофуржона Гуломовича [Абдурахманова]».

В X (бывший Twitter) также сообщается, что классный руководитель одной из школ отправила голосовое сообщение о том, чтобы учащиеся приходили в школу в 7:40 — без опозданий. «С опоздавшими будет общаться сотрудник гвардии. Нам придётся писать объяснительную гвардии? Вчера первоклассника задержали у дверей и вызвали его родителей», — написал автор. Об этом также пишут в каналах в Telegram и других соцсетях. Канал Platforma.uz, к примеру, написал: «Детям нужно давать не страх, а мотивацию».

Правонарушения и пропуски

На совещании 5 февраля президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в прошлом году несовершеннолетние совершили 3500 преступлений, а 50 тысяч детей регулярно не посещают школу.

«Почему хокимы раз в неделю не посещают одну школу и не занимаются условиями и воспитанием учащихся? Разве не хокимы ответственны за Национальную комисси по делам детей? Штат из 2000 инспекторов-психологов в школах будет передан от МВД в систему Национальной гвардии. Джураев (командующий Нацгвардией Рустам Джураев — ред.) в течение двух месяцев создаст систему формирования у детей „иммунитета к правонарушениям“ путём воспитания их в духе патриотизма», — заявил глава государства.

Президент поручил Рустаму Джураеву вместе с министром дошкольного и школьного образования Хилолой Умаровой внедрить «опыт по улучшению посещаемости в 1000 самых „тяжёлых“ школах». Нацгвардия также совместно с другими министерствами и ведомствами будет работать над созданием системы содержательного проведения свободного времени, профессиональной ориентации, воспитания и совместной работы с родителям учащихся и активистов махаллей.

«Они примут конкретные меры по работе с родителями детей, у которых проблемы с воспитанием и учёбой, и активистами махаллей, а также по решению проблем. Если мы не войдём в школы всей нацией и всей общественностью, не будет результата», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кто за что отвечает?

Педагог, основатель проекта «Информация народного образования» Улугбек Пулатов сообщил, что после создания специальной рабочей группы совместно с Министерством дошкольного и школьного образования сотрудники Нацгвардии ежедневно посещают школы, чтобы заниматься вопросами посещаемости и обучением учащихся.

«Однако в некоторых регионах есть жалобы на то, что представители Нацгвардии начали вмешиваться во внутренние дела администрации школы. Заявители утверждают, что теперь, если директор школы, его заместитель или преподавательский состав не приезжают в школу из-за различных собраний, мероприятий, семинаров или по другим причинам, на них может быть составлено представление о привлечении к ответственности», — написал он.

То есть, если по каким-то причинам директор школы, заместитель или педагогический работник не приходит в школу, он должен спросить разрешения у сотрудника Нацгвардии, отметил Улугбек Пулатов.

Эксперт в сфере образования Комил Джалилов отметил, что прогулы — это проблема, но это не преступление.

«В большинстве случаев корень проблемы связан либо с качеством образования в школе (например, ученик в это время находится у репетитора), либо с экономическими и социальными причинами в семье. Поэтому необходимо докопаться до корня проблемы, решать проблему, а не последствия. А это задача не Нацгвардии (или любой другой военной, военизированной) структуры, а Министерства дошкольного и школьного образования. Если причиной отсутствия учащегося в школе является семейная ситуация, то это работа органов социальной защиты», — подчеркнул он.

Комил Джалилов также указал, что по недавно принятому закону «О статусе педагога» запрещается вмешательство в профессиональную деятельность педагога, необоснованная проверка его деятельности, влияние на правильную и объективную оценку педагогом знаний обучающихся, а также воспрепятствование выполнению им своих служебных обязанностей.

Реакция МДШО

Пресс-секретарь Министерства дошкольного и школьного образования Дилфуза Собирова напомнила, что на совещании у президента было объявлено о передаче штата школьных инспекторов-психологов из МВД в Национальную гвардию.

По её словам, члены рабочей группы в составе ответственных сотрудников МДШО и Нацгвардии проводят изучения вопроса посещаемости в ряде школ, «обеспечивая их учёбу и воспитание в сотрудничестве с родителями и местными активистами».

«Порядок прихода и ухода с работы школьных учителей и сотрудников Министерства дошкольного и школьного образования или выполнения иных трудовых обязанностей регулируются министерством и его региональными подразделениями. Сообщения о том, что деятельность педагогов контролируется другими ведомствами, необоснованны», — написала она.

Пресс-секретарь также напомнила, что «за распространение ложных и необоснованных сообщений может применяться соответствующие наказания в соответствии с законодательством нашей страны».

Комил Джалилов, реагируя на комментарий пресс-секретаря, заявил, что проблему невозможно решить путём рассылки «пугающих писем-предупреждений родителям и запугивания учеников и учителей сотрудниками в форме».

«Школа должна быть безопасной и дружелюбной средой для ученика, а не местом, которое пугает и где угрожают ребёнку. Только после этого начнётся процесс обучения. С учениками, которые не приходят в школу, должен заниматься специалист, который разбирается в детской психологии, понимает ребёнка и которому доверяет ребёнок», — подчеркнул он.

Эксперт также напомнил цитату сотрудника Нацгвардии, где тот запрещает использование телефонов в классах и говорит о наказании учителей за прогулы учеников.

Комментарий Нацгвардии

В пресс-службе Нацгвардии Узбекистана пояснили причины, по которым эту структуру было решено подключить к решению проблемы посещаемости, а также описали серьёзность ситуации.

Проблемой посещаемости школ в разные годы занимались различные организации. В 2013 году, например, этим вопросом занимались прокуроры совместно с местными хокимиятами, образовательными заведениями и другими ответственными органами. Позже этой проблемой начали заниматься инспекторы профилактики, проводились рейды «Посещаемость» представителями Министерства народного образования, МВД, Министерства по поддержке махалли и семьи, а также Агентства по делам молодёжи.

«Задача Нацгвардии — адресная работа с детьми и родителями, в том числе психологическая, консолидация усилий всех звеньев цепи „семья — махалля — школа“ и, наконец, организация мероприятий, способствующих развитию и воспитанию детей — тот же конный спорт, стрельба из лука, мастер-классы психологов, выставки военной техники и всё, что уже активно проводит Нацгвардия, в чём уже наработан опыт», — сообщили в Нацгвардии.

В беседах инспекторов-психологов и махаллинских председателей с родителями и учениками, пропускающими занятия, нет ни малейшего намёка на то, чтобы «муштровать» детей или оказать давление на учителей, подчеркнули в структуре.

Контроль над посещаемостью позволит освободить учителей от обязанностей ходить по домам учеников и уговаривать их учиться, а в особенности пытаться убедить в необходимости базового школьного образования родителей, многие из которых сами не пускают детей в школу под разными предлогами — объективными и нет, пояснили ситуацию в Нацгвардии.

Путём контроля посещаемости Нацгвардия будет выявлять причины, по которым дети не посещают школу, и информировать об этом соответствующие структуры для решения имеющихся проблем. Беседовать с детьми будут профессиональные психологи — те, что переданы из МВД. Их постоянным рабочим местом будет школа, где они будут исключительно в гражданской одежде, подчеркнули в Нацгвардии

Причины непосещения школы бывают самые разные, рассказали в пресс-службе Нацгвардии. Например, в 8-м классе одной из школ из 34 человек на занятия пришли всего 17. Из бесед с детьми, родителями и родственниками выяснилось, что некоторый процент не посещает школу из-за отсутствия денег в семье, и у детей нет денег на дорогу, на нормальную одежду (по сезону) и принадлежностей. В этом случае Нацгвардия сообщает в махаллю.

В одной области ребёнок не ходил в школу, когда есть физкультура, так как у него не было спортивной формы. Гвардейцы по своей инициативе обеспечили его сумкой, формой и кроссовками. В другом регионе третьеклассника с сестрёнкой-первоклассницей сотрудники Нацгвардии будут отвозить в школу, так как они живут далеко, а на двоих детей у семьи денег на дорогу нет. «Сейчас для Нацгвардии главное — помочь таким детям», — подчеркнули в пресс-службе.

«Часть детей не ходит в школу, так как помогает родителям-предпринимателям. Родители не считают важным учиться. В этом случае родителей предупреждают об ответственности по статье 47 Административного кодекса (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей). Были случаи (пока мало), когда штрафовали родителей, которые категорически отказывались отправлять детей в школу», — рассказали в структуре.

Есть родители, которые наняли репетиторов, говоря, что в школе, по их словам, всё равно учителей нет. Но репетиторы обычно обучают только по одному-двум предметам (чаще всего — математика и английский язык). Нехватка учителей — реальная проблема, которую власти намерены решать.

«Если кто-то из детей не посещает школу из-за буллинга, это берётся на контроль, с детьми (и жертвой, и теми, кто устроил травлю, а также родителями обеих сторон) работает психолог. Пока только один подросток назвал такую причину пропуска», — сообщили в Нацгвардии.

«На рынках во многих областях и в Ташкенте, а также в интернет-кафе в часы, когда в школах идут уроки, гвардейцы при патрулировании замечают несовершеннолетних. Выясняют, как зовут подростка, сколько ему лет, почему не школе — но делают это предельно вежливо, без применения силы. Главная цель — связаться с родителями, и дальнейшая работа будет вестись с родителями», — отметили в пресс-службе.

«Есть категория детей, у которых родители уехали на заработки, а бабушка или другие родственники не справляются. Наконец, есть дети с таким поведением, с которым учителя просто не могут справиться. Здесь работа ведётся по двум фронтам — и с родителями, и с детьми», — сказали в Нацгвардии.

«Важно подчеркнуть, что к каждой ситуации будет дифференцированный подход, без попыток внушить страх, но воспитать уважительное отношение к школе и учителям», — отметили в Нацгвардии, напомнив о ряде случаев избиения учителей.

Летом 2021 года решением президента за Национальной гвардией были закреплены детские дома. На неё была возложены задачи по содействию возврату воспитанников детдомов к родителям, назначению опекунов и усыновлению детей.