Президент Шавкат Мирзиёев 16 февраля в Ханабаде провёл совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.

В этом году в Андижане намечено построить 190 многоэтажных домов, обеспечить новым жильём 7000 семей, возвести в Асакинском районе массив «Новый Узбекистан». В Андижане, Асаке и Шахрихане будут реализованы программы урбанизации, города Асака и Шахрихан с населением свыше 100 тысяч человек будут переданы в подчинение области.

Для ипотечной программы в этом регионе дополнительно выделят 100 млн долларов.





Кроме того, планируется создать опыт Андижана по благоустройству и озеленению махаллей. Они будут глубоко специализироваться на выращивании фруктов и овощей, животноводстве, ремесленничестве, надомничестве, промышленности, торговле и услугах. На эти цели будут выделены 850 млрд сумов кредитных ресурсов и 50 млрд сумов субсидий.

Для улучшения транспортных услуг будет запущено железнодорожное сообщение от Ханабада до Асаки, в два раза увеличено количество поездов и автобусов из Андижана в другие города страны.

Даны поручения по строительству малых и микро-ГЭС, ремонту электросетей и дорог. Сообщается, что 35 трансформаторов в провинции работают с большой нагрузкой, больше перебоев в электроснабжении наблюдаются в Бустонском и Улугнорском районах.





Также в сотрудничестве с китайскими компаниями планируется запустить систему хранения электроэнергии мощностью 150 МВт, а в 2025 году году — 100 МВт, а в Андижанском районе начнётся строительство солнечных станций общей мощностью 400 МВт.

Президент подчеркнул важность завершения в течение двух лет строительства 3 малых и микро-ГЭС и запуска 2 микро-ГЭС с кинетическими турбинами на канале «Шахрихансой» с индийскими партнерами.

В Андижане принята трёхлетняя программа строительства 4500 км новых дорог. Планируется выделить населению обочины 700 км дорог сроком до 10 лет для посадки деревьев.

Продолжается работа по модернизации и передачи в управление Андижанского аэропорта на основе ГЧП.





Президент отметил важность ускорения строительства второй ветки центрального водопровода «Ханабад-Андижан», а также привлечения международных партнёров для улучшения питьевого водоснабжения в 8 районах.

Решено построить завод по производству 100 тысяч тонн удобрений из органических отходов в Андижанском районе, проекты по переработке мусора и производству электроэнергии мощностью 2 млн кВт·ч в Асаке.

Кроме того, одобрено предложение снизить стоимость питьевой воды за счёт установки солнечных батарей мощностью 50 МВт на пустующих землях вокруг 1760 скважин.

Сообщается, что уровень безработицы в области снизился с 9,1% до 7%, а доходы населения от предпринимательства увеличились в 1,5 раза. 225 тысяч человек стали самозанятыми.





Однако, как отметил Шавкат Мирзиёев необходимо вывести из бедности ещё 400 тысяч человек, обеспечить занятость выпускников школ. Для этого они будут обучаться профессиям, обеспечиваться льготными кредитами и привлекаться к предпринимательству. На основе китайского опыта на окраинах махаллей будут создаваться теплицы, которые будут предоставлены нуждающимся семьям. Молодёжь будет дополнительно обучаться информационным технологиям и иностранным языкам.

Чиновникам поручено создать пример районов, свободных от бедности, в Ходжаабадском, Шахриханском и Булакбашинском районах за счёт трудоустройства 335 тысяч жителей, предоставления кредитов в размере 8 трлн сумов на бизнес-проекты и вовлечения жителей в малый бизнес.

Президент отметил, что есть спрос на узбекистанских работников в Германии, Канаде, Корее, Японии, главное требование к кандидатам — знание языков. Но в Андижане всего около 1500 молодых людей есть сертификаты о владении иностранными языками.

В связи с этим отмечена важность профессиональной и языковой подготовки 5000 молодых людей в государственных и частных центрах для трудоустройства в Германии, а также целевой подготовки 1000 средних медицинских работников по требованию иностранных работодателей.





Министерствам экономики и финансов, по борьбе с бедностью и занятости поручено внедрить компенсацию до 50% стоимости обучения для молодёжи, получившей сертификат по иностранному языку, а также ввести порядок субсидирования частных учебных центров для каждого студента, получившего сертификат по немецкому и французскому языкам (сертификат B-2).

Перед Министерством цифровых технологий была поставлена задача обеспечить региональный экспорт ИТ-технологий на сумму 50 млн долларов и помочь не менее 1000 программистам выйти на международный рынок.

В Андижане работают 12 крупных и более 160 местных предприятий автомобилестроения. На них занято 17 тысяч человек. Для дальнейшего увеличения числа рабочих мест будет расширено производство запасных частей и комплектующих на кооперативной основе в махаллях.

В Булакбаши будет организовано производство керамической плитки, в Мархамате и Балыкчи — производство фарфоровых изделий. Отмечается, что рынок фарфора в соседних странах оценивается в 500 млн долларов.

В области есть возможность довести уровень переработки хлопка до 100%. В этом году будут завершены проекты по покраске и пошиву готовой одежды на сумму 150 млн долларов с созданием 6000 рабочих мест. В текстильные предприятия будут привлечены дизайнеры из Италии.





Президент подчеркнул необходимость превратить в «драйвер» мебельную отрасль в Андижане. В 2023 году в регионе произведено мебельной продукции на 1 трлн сумов, половина из которой отправилась на экспорт. Поэтому в Алтынкульском районе на площади 16 га будет создан комплекс по производству мебели. Для этого будет выделено 50 млрд сумов.

Кроме того, планируется реализовать 7 проектов по выпуску лекарств сложного состава и медицинских изделий с учётом интереса инвесторов из Китая и Венгрии. Совместно с высшим учебным заведением будет создан фармацевтический кластер.

Между Андижанской областью и китайскими инвесторами достигнуты соглашения на сумму 3 млрд долларов. Один миллиард долларов можно привлечь уже в этом году, сказал президент. С этой целью в Андижанском районе на площади 218 гектаров будет создана свободная экономическая зона «Шёлковый путь».

Инвесторам будут предоставлены все налоговые и таможенные льготы, предусмотренные для свободных экономических зон. Кроме того, на свободные участки промышленных зон будут размещены проекты на сумму 300 млн долларов.

Ответственные лица доложили о планах привлечь в текущем году 2,5 млрд долларов иностранных инвестиций, создать 45 тысяч рабочих мест, обеспечить экспорт на сумму 1 млрд долларов.

На основе опыта Египта решено создать в Андижанском районе «специальную ювелирную зону», которая сосредоточит в одном месте производственно-торговый центр. В Андижане откроется филиал Государственной пробирной палаты.

Как отмечается, создание современных отелей и туристических центров позволит обеспечить занятость 20 тысяч человек. Сейчас 90% гостиниц находится в Андижане.

Основной задачей в сельском хозяйстве будет увеличение урожайности, расширение экспорта и индустриализация. С этой целью в хлопководстве будут высаживаться сорта хлопка из Китая, дающие до 80 центнеров урожая с гектара и с выходом волокна до 45 процентов.

10 тысяч гектаров будут охвачены капельным орошением, ещё 20 тысяч гектаров будут выровнены лазерным методом. Каналы «Туямуйин», «Миян», «Чинободсой», «Кадим», «Катортол», «Пахтаобод» будут бетонированы.





Для выращивания фруктов и овощей в рамках семейного предпринимательства будут выделены беззалоговые кредиты до 100 млн сумов, предоставлены субсидии на покупку оборудования, компенсированы 30 процентов расходов на семена и саженцы высокодоходных культур.

В пищевую промышленность будут привлечены иностранные бренды и для этого выделят 220 млн долларов. В Андижанском районе будет построен крупный агрологистический центр. Реки и каналы, их окрестности будут сданы в аренду предпринимателям для разведения птицы и рыб. Шелководческий кластер Мархамата станет образцом для всех районов Андижана. Вдоль дорог, на полях, в садах и виноградниках будут высажены 20 миллионов шелковиц.

При анализе социальных сфер особое внимание уделено повышению качества школьного образования. Для этого учащимся 10−11 классов будет предоставлена возможность глубоко изучать один из точных, естественных предметов, иностранных языков или научиться рабочим и IT-специальностям. Для этого в школах будут организованы мастерские, а практические занятия будут проводить предприниматели.

Между Асакинским агротехнологическим техникумом и Андижанским аграрным институтом будет введена программа «2+2». В Андижанском институте экономики и строительства будут обновлены методы управления и преподавания.

Указано на возможность увеличения экспорта медицинских услуг в области кардиохирургии, эндохирургии и микрохирургии в 2 раза путём развития медицинских учреждений области. Предложено объединить 8 андижанских больниц, расположенных близко друг к другу, в один кластер, организовать многопрофильный медицинский центр на базе клиники Медицинского института.

Президент обратил внимание на то, что сегодняшнее совещание проходит в дни рождения поэта Захириддина Мухаммада Бабура (14 февраля), поздравил андижанцев с этим знаменательным событием. Он объявил о планируемой реконструкции парка культуры и отдыха имени Бабура в Андижане на основе «новой идеологической концепции».





Глава государства предложил присвоить андижанской школе искусств имя Шерали Джураева, внёсшего огромный вклад в узбекское песенное искусство, народного артиста Узбекистана и Таджикистана. Он будет преобразован в колледж музыки и искусства, где на грантовой основе будут обучаться новые таланты.