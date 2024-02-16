Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила, что 16 февраля в колонии «Полярный волк» умер оппозиционер Алексей Навальный. Причина смерти политика в сообщении не называется. Команда и родные Навального информацию о его смерти пока не подтвердили. Реакции зарубежных политиков, родных Навального и общественных деятелей Узбекистана — в материале «Газеты.uz».

Президент Франции Эммануэль Макрон

«В сегодняшней России свободных духом отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Гнев и негодование. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству. Мои мысли обращены к его семье, близким и российскому народу».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

«Это ужасная новость. Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли — с его супругой и народом России, для которого это огромная трагедия».

Канцлер Германии Олаф Шольц

«Ещё нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень подавляет. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним про отвагу, которой требовало его решение вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и свою безопасность. Поэтому мы потрясены. Наши мысли с его женой, его детьми, его друзьями, с его последователями. Это просто ужасно. И это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, она давно отошла от демократии, это давно не демократия».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

«Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он был только что жестоко убит Кремлём. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям».

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро

«Алексей Навальный был защитником демократии и прав человека. Его трагическая смерть ещё раз подчёркивает, почему мы будем продолжать поддерживать Украину. Россия не одержит верх на Украине. Наши мысли с семьёй и друзьями Навального и всеми отважными российскими политзаключёнными».

Глава Евросовета Шарль Мишель

«Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принёс высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. Путин ничего не боится больше, как инакомыслия со стороны собственного народа. Это мрачное напоминание о то, что представляют Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии».

Верховный вредставитель ЕС Жозеп Боррель

«Потрясён сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, посвятившего свою жизнь спасению чести России, дав надежду демократам и гражданскому обществу. Пока мы ждём дальнейшей информации, давайте проясним: ответственность за это лежит исключительно на Путине».

Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Алексей, мы никогда не забудем тебя. И никогда им не простим».

Премьер Нидерландов Марк Рютте

«Я глубоко шокирован известием о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это демонстрирует беспрецедентную жестокость российского режима. Навальный боролся за демократические ценности и против коррупции. Ему пришлось заплатить за свою борьбу ценой собственной жизни, находясь в самых суровых и бесчеловечных условиях. Я желаю его семье, любимым и всем, кто боролся вместе с ним за перемены в России, много сил».

Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчёркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несёт за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Смерть Алексея является ещё одним мрачным напоминанием о преступном режиме, с которым мы имеем дело, и о том, почему Россия и все виновные должны нести ответственность за каждое из своих преступлений. Мои соболезнования. Думая обо всех тех, кто до сих пор сидит за решёткой за свои политические взгляды».

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём

«Если сообщение о его смерти в российской тюрьме верно, это ещё одно ужасное преступление путинского режима. Безжалостность в отношении Навального ещё раз показывает, почему необходимо продолжать борьбу с авторитаризмом».

Супруга Алексея Навального Юлия Навальная

«Я не знаю верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьёй и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло».

Политолог Камолиддин Раббимов

«На самом деле, было сложно поверить, что Навальный выйдет из тюрьмы Путина живым. До этого было много попыток его убить. Но Навальный, не боясь, вернулся в Россию. Его возвращение многие российские оппозиционеры называли „большой ошибкой“. И вот, в конце концов, Навального убили. Можно предположить, его его убили особым способом. Теперь, даже проверив его тело, найти следы пыток будет невозможно».

Блогер Отабек Бакиров

«Финальная битва между добром и нейтралитетом закончилась».

Экономист Бехзод Хошимов

«Казнь Навального — большая трагедия для России».