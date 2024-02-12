Ташкентский городской суд по уголовным делам завершает рассмотрение дела о сиропе «Док-1 Макс». 5 февраля суд завершил судебное следствие и перешёл к прениям.

На состоявшихся 12 февраля прениях прокурор попросил судью Мусу Юсупова приговорить бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли и экс-главу Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Дарё».





Аналогичные срок гособвинитель запросил для бывшего первого заместителя и заместителя директора центра А. А. и М. Н.

Прокурор также потребовал лишить их права занимать материально-ответственные должности в течение трёх лет.

Кроме того, он запросил 20 лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшего директора Quramax Medikal Рагневдра Пратара (Singh Ragvendra Pratar).

Гособвинитель попросил суд взыскать с подсудимых по 100 млн сумов родным 68 погибших детей и 16 детей с тяжёлыми травмами (8,4 млрд сумов), а также 20 млн сумов — для 2 детей с лёгкими травмами.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 69 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп от кашля «Док-1 Макс». Подсудимым проходит 23 человек (18 мужчин и 5 женщин).

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